Впервые кастинг на телевизионный проект КВН прошел на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В арт-резиденции «Маяк» состоялись просмотры самых веселых и находчивых представителей области. На кастинге творческие номера продемонстрировали не только студенты ссузов и вузов, но и рабочая молодежь. Островитяне заинтересованы в проекте и решительно настроены попробовать свои силы, рассказали ТИА "Острова" в региональном агентстве по делам молодежи.
«Идея провести кастинг принадлежит агентству по делам молодежи и сахалинскому молодежному ресурсному центру. Лига на территории Сахалина существует не одно десятилетие. Но в последние годы лига подошла к своему пику, потому что, старые команды уже повзрослели, а приемников возрастить еще не успели. Сейчас перед нами стоит задача создать новую команду, которая бы смогла достойно представить область на юбилейном фестивале команд КВН «КиВиН – 2024», - главный специалист Сахалинского молодежного ресурсного центра Максим Немец.
Как неоднократно говорил Владимир Путин: Россия – это страна возможностей, а КВН — это та возможность, тот социальный лифт, с которого стартовали многие известные люди. Эксперты «Александра Маслякова и Компании» будут оценивать кандидатов и давать обратную связь каждому. Участники, которые не пройдут отбор получат ценные советы, благодаря которым, смогут реализовать свой творческий потенциал в будущем.
«Мы приехали искать ярких людей в состав будущей сборной Сахалинской области. Ищем самых харизматичных, танцующих и поющих, стоящих на голове, самых разных, из которых и будет рождаться команда. Очень интересный опыт оказаться здесь. Нас сильно звали, и мы с радостью приехали», - продюсер первой телевизионной лиги КВН Артур Туманян.
После формирования команды участников ждет длительная работа. Изначально надо будет определиться с имиджем, поработать с авторами и понять вектор развития. Чтобы в 2024 году получить возможность представить регион в Сочи. Для этого необходимо пройти первый тур, после второго получить место в лиге. Как отмечают эксперты, что самая заветная цель – это золото Высшей лиги для Сахалинской области.
«Мне нравится юмор как таковой, неважно КВН или stand-up. Раньше я играл в КВН в школе, летал во Владивосток. Здесь тоже выигрывал в студенчестве и вот решил вспомнить как это. Я считаю, что сейчас без юмора никуда и у каждого должна быть самоирония. Если я пройду отбор, то для меня будет большей честью представлять область. Я буду относиться серьезно к такому статусу. Но КВН это не про статус и серьезность, тут надо кайфовать и ощущать себя на сцене», - участник кастинга Дмитрий Корж.
Совсем скоро станут известны результаты отбора в областную команду и ребята приступят к репетиционному процессу. И уже в следующем году мы увидим этих счастливчиков на большей игре Высшей лиги КВН, которая пройдет в августе на Сахалине.
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