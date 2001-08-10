Сахалинским брендам помогут увеличить продажи

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

О старте второго сезона конкурса новых российских брендов «Знай наших» объявили Агентство стратегических инициатив и Фонд Росконгресс. Заявки по пяти номинациям принимаются до 15 января, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Правительство Сахалинской области готово поддерживать каждый островной бренд. Как для обеспечения местного рынка, так и для продаж за пределы региона и страны. Приглашаем производителей обращаться по любому вопросу в сахалинский центр «Мой бизнес», здесь помогут оптимизировать стратегию развития бренда, скорректировать финансовую модель, модернизировать производство и организовать процессы. Тем, кто готов продавать за рубеж, полное сопровождение обеспечат в Центре поддержки экспорта. А Всероссийский конкурс – это отличная возможность заявить о себе на всю страну и привлечь дополнительную федеральную поддержку для бренда, – отметил заместитель председателя Правительства Сахалинской области Антон Зайцев.

В первом сезоне Всероссийского конкурса приняли участие 17 сахалинских брендов. Участниками могут стать предприниматели – представители малого и среднего бизнеса, которые демонстрируют устойчивые темпы роста и высокую степень локализации производства. Заявки принимаются до 15 января по пяти направлениям: «Продукты и питание», «Потребительские товары», «Креатив», «ИТ», «Высокие технологии». Подробнее на сайте идея.росконгресс.рф/brand.

Помимо всероссийской известности победители конкурса получат всестороннюю поддержку. Это помощь в продвижении на маркетплейсах и в медиа, доступ к обучающим программам, индивидуальные встречи с экспертами, членство в бизнес-объединениях, бесплатное участие в крупных мероприятиях, а также грантовую поддержку. При выборе победителей будут учитываться темпы роста оборота за год, оценка партнёров проекта и регионов, где компания зарегистрирована, мнение жюри конкурса, участие компании в социальных проектах, в проектах и программах партнёров конкурса. Среди партнеров конкурса – Первый канал, медиахолдинг МАЕР, Симпл, Zenden, Заспорт и другие.

Напомним, первый конкурс проводился в прошлом году по поручению Президента Владимира Путина. Задача – поддержать новые отечественные бренды, которые в будущем могут распространиться по всем регионам страны и способствовать перезагрузке экономической и социальной сфер России. На конкурс поступило порядка 5 тысяч заявок из всех субъектов. Победителями стали более 30 российских компаний, свыше 1200 получили поддержку.

Помощь бизнесу доступна благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство». О доступной в регионе господдержке можно узнать в центре «Мой бизнес»: mybusiness65.ru, 8 800 222 0123.