Южно-Сахалинск продолжают расчищать после снегопада

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре, селах и планировочных районах в течение дня продолжатся работы по расчистке улично-дорожной сети, остановок, пешеходных переходов, парковочных карманов, а также мероприятия по противогололедной обработке. Ночью было задействовано 78 единиц техники. Днем на улицы города вышли 79 спецмашин и 122 человека, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подрядная организация продолжает работы по установке дополнительного оборудования на светофорных объектах на перекрестке пр. Мира — ул. Пограничная. В течение дня возможны кратковременные отключения светофора и частичные ограничения движения транспорта по полосам.

Завершаются работы на участке ул. Пуркаева в границах от пр. Мира до автомагазина «Гиперавто» (ул. Пуркаева, 102). Проезжая часть заасфальтирована, ведутся работы на тротуарах.

Напомним о других дорожных работах и капитально ремонтируемых участках.

На участке ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Курильской продолжаются строительно-монтажные работы по устройству ливневой канализации для строящегося Центра водных видов спорта. Работы ведутся на двух полосах. Проезд возможен по двум свободным в обоих направлениях. Работы на проезжей части планируют завершить на этой неделе.

Частично ограничено движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной полосе. Работы ведутся на южной части участка дороги. Ограничения продлятся ориентировочно до 5 декабря.

В связи со строительством детской поликлиники закрытым для движения остается участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34: он движется по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов № 29 и №29а по ул. Карьерной. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. По информации заказчика - Корпорации развития Сахалинской области - ограничения на этом участке ул. Карьерной продлятся ориентировочно до 30 ноября.