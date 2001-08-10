Жители Камчатки наблюдали редкое природное явление – линзовидные облака

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Петропавловска-Камчатского делятся в социальных сетях фотографиями редкого природного явления. На своих снимках горожане запечатлели лентикулярные, или, как их еще называют - линзовидные облака. Они заметны из различных районов города и практически не двигаются, несмотря на порывы ветра, сообщает ТК "41 Регион".

По словам ученых, заметить такое природное явление можно совершенно не часто. И в основном только на территориях, покрытых горными хребтами. Образовываются лентикулярные облака чаще всего на высоте от двух до 15 километров вблизи вулканов, горных вершин.

Происходит это из-за преодоления ветром препятствий. Внешне линзовидные облака напоминают перевернутые блюдца, сложенные друг на друга. Обычно появление лентикулярных облаков бывает связано сприближением атмосферного фронта.