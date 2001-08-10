Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2023
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10:08, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Южно-Сахалинска могут в электронном виде подать заявку на получение градостроительных планов

Жители Южно-Сахалинска могут в электронном виде подать заявку на получение градостроительных планов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам напоминают, что подать заявление на оказание муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» можно также в электронном виде, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Срок выдачи градостроительного плана составляет 7 рабочих дней с даты поступления обращения от заявителя или через своего представителя, в том числе в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области либо Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

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