Жители Южно-Сахалинска могут в электронном виде подать заявку на получение градостроительных планов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южносахалинцам напоминают, что подать заявление на оказание муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков» можно также в электронном виде, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Срок выдачи градостроительного плана составляет 7 рабочих дней с даты поступления обращения от заявителя или через своего представителя, в том числе в электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг (функций) Сахалинской области либо Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).