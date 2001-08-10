Тихоокеанское
информационное агентство
28 Ноября 2023
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09:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Из-за аварии почти сотня многоквартирных домов в Южно-Сахалинске осталась без отопления

Из-за аварии почти сотня многоквартирных домов в Южно-Сахалинске осталась без отопления

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Порыв на магистрали теплоснабжения произошёл в ночь на 27 ноября в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает astv.ru, ссылаясь на областное управление МЧС.

Из-за аварии без тепла остались около 93 многоквартирных домов, а также несколько социально значимых объектов.

На месте порыва ведутся восстановительные работы.

По данным "Сахалинской коммунальной компании", авария произошла в 02:40 27 ноября. Ориентировочно, отопление вернут до 12:00.

В данным момент отсутствует тепло по следующим адресам:

- пр. Победы 4, 5, 7, 6а, 6б, 6в, 9, 9б, 10, 10б, 11, 12, 12а, 14, 16, 15, 17, 19, 18, 21, 22а, 23, 26, 26а, 28, 31, 31а, 33, 33а, 35, 29, 39, 41;

- ул. Анкудинова 1, 3, 3б, 5, 5а, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 17а;

- ул. Горького, 2, 2а, 12, 14а, 14б, 14, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22;

- ул. Комсомольская 165, 167, 167а, 169, 185, 188, 191, 193, 195;

- ул. Поповича 13б, 14, 18, 18а, 20а, 21, 22, 22а, 24а, 25;

- ул. Смирнова 1, 3, 9;

- ул. Тихоокеанская 2, 4, 6, 6а, 8, 8а, 10, 10а, 12, 27, 32, 34, 36;

- Спортивный пр. 1б, 9а, 11;

- детские сады №№6, 35, 43, 47, 54

- лицей №1

- городская больница им. Анкудинова,

- онкология.

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