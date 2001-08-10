В Китае вспышка неизвестной пневмонии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Всемирная организация здравоохранения призвала власти КНР поделится информацией о всплеске заболеваемости неизвестной пневмонией у детей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Reuters.

На этой неделе СМИ сообщили об очагах пневмонии у школьников на севере Китая.

"В Китае, в том числе в Пекине, детские больницы оказались переполнены из-за странных "недиагностированных" респираторных заболеваний и пневмонии, - говорится в сообщении. - У заболевших не наблюдается кашля. Однако у них высокая температура, озноб, у многих на легких развиваются узелки. Пациентам приходится часам ждать, пока им окажут помощь. Капельницы детям ставят внутривенно. Из-за вспышки заболевания некоторые школы уже отменили занятия. Заразились также некоторые учителя. Комментариев от властей по поводу вероятной новой волны коронавируса пока не было".

ВОЗ попросила разъяснений у китайских властей, "запросив дополнительную эпидемиологическую и клиническую информацию и результаты лабораторных исследований".