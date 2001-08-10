16:09, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил
В Амурской области выявили очередной случай бешенства животных
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Амурской области зафиксирован новый случай бешенства среди животных. Теперь необходимо провести все карантинные мероприятия. Постановление опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации от 16 ноября, пишет ИА «Порт Амур».
Из документа следует, что очаг заболевания расположен в селе Гродеково Благовещенского округа по улице Центральной.
Неблагополучная зона установлена в радиусе 500 метров от места обнаружения заболевания. В зоне заражения установлен карантин и необходимо провести вакцинацию животных в течение 179 дней.
Напомним, ранее случай зафиксировали в Благовещенске.
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