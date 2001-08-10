В Сахалинской области откроется филиал центра "Воин"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Правительство Сахалинской области и Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и директор Центра «Воин» Николай Язынин, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.
В соответствии с документом, стороны берут на себя ответственность за организацию и развитие системы военно-патриотического воспитания детей и молодёжи, обучение начальным знаниям в области обороны и подготовку по основам военной службы, повышение авторитета и престижа военной и иной государственной службы. Стороны договорились о внедрении и реализации федеральных проектов и программ, а также гражданских инициатив в сфере патриотического воспитания.
На базе филиала Центра «Воин» в Сахалинской области будет проводиться очное и заочное обучение молодежи в возрасте от 14 лет по программе курсов военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания, включая программы летних сборов. Региональное отделение центра откроется на базе аэродрома Пушистый в Корсаковском районе.
- Приоритет системы образования в Сахалинской области – создание условий для разностороннего развития детей и реализации их потенциала. Для них доступно дополнительное образование, кванториумы, школьные театры и медиацентры, обучение БПЛА и цифровым технологиям. Военно-патриотическая подготовка – тоже важное направление подготовки ребят к взрослой жизни. Начало работы на Сахалине Центра «Воин» выведет эту работу на качественно новый уровень. Мы окажем всестороннюю поддержку проекту, чтобы обеспечить высокое качество обучения юных сахалинцев, - подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
- Подписанное соглашение о сотрудничестве расширяет географию присутствия Центра «Воин» в Дальневосточном федеральном округе, - в свою очередь, отметил директор Центра «Воин» Николай Язынин. – Для нас большая честь прийти на Сахалин. 2024 год должен стать для «Воина» прорывным этапом. Мы аккумулируем опыт, накопленный в 2023 году, и продолжим работу над нашими дополнительными общеразвивающими программами. В том числе, с учётом расширения сотрудничества с учебными заведениями.
Отметим, уникальная особенность Центра «Воин» – профессиональный инструкторский состав и современные программы обучения. Ведут занятия специалисты, прошедшие подготовку в Российском университете спецназа, Молодежном многофункциональном патриотическом центре «Машук» и Московском педагогическом государственном университете при участии Учебного центра тактической медицины и Федерации практической стрельбы России.
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