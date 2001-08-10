На Дальнем Востоке растет число технологичных банковских офисов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Число офисов ВТБ нового технологичного формата превысило в России 100 отделений, в том числе пять теперь работают в ДФО. В этом году такие офисы появились во Владивостоке и Сковородине Амурской области.

Новые офисы работают в формате мультифункциональных точек обслуживания и переформатированы под центры финансовых знаний и услуг. Сотрудники выступают консультантами по сложным банковским вопросам, а потоковые операции автоматизированы и переведены в цифровое пространство. Когда клиент приходит в офис, он может подтвердить операцию и подписать документы электронной подписью в приложении или веб-версии ВТБ Онлайн.

В офисах совершается каждая вторая клиентская операция, ежедневно там обслуживают свыше 100 тысяч человек. Инфраструктура сети адаптирована для людей с ограниченными возможностями здоровья: безбарьерная среда, навигация, обозначения, банкоматы полностью подходят для обслуживания слабовидящих или незрячих.

«Сегодня у ВТБ порядка 1,3 тысячи точек продаж, которые мы совершенствуем, внедряем новые технологии, делаем офисы более комфортными для посещения не только в мегаполисах, но и в небольших городах. За последние 1,5 года мы открыли 106 точек нового формата. Планируем расширять сеть и присутствовать в 83 регионах России. Нам важно активно расширять доступность банковского сервиса не только в крупных городах, но и заходить в небольшие, с населением до 50 тысяч человек. Не всегда там нужны большие флагманские отделения, поэтому мы разработали специальный формат "легкого" офиса, в этом году открыли уже шесть таких точек», – отметил Сергей Нечаев, вице-президент, руководитель департамента администрирования сети ВТБ.

«Легкий» офис по своему функционалу не отличаются от обычных отделений, но его площадь меньше - не превышает 45 квадратных метров. Такие офисы расположены в местах максимального притяжения клиентов – в торговых центрах, локациях рядом с основными муниципальными организациями.