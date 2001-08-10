Число многодетных семей на Сахалине и Курилах за пять лет увеличилось на треть

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Региональное министерство социальной защиты подвело пятилетние итоги работы в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по инициативе Президента России Владимира Путина. К сегодняшнему дню число многодетных семей, проживающих в островном регионе, превысило 8 тысяч. Это почти на 2 тысячи больше показателя 2019 года. Такой прирост стал возможен благодаря мерам поддержки, предусмотренным в Сахалинской для этой категории жителей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Так, в Сахалинской области для семей с детьми действует около 50 мер поддержки. В рамках нацпроекта «Демография» по линии областного министерства социальной защиты предоставляется четыре льготы. Это региональный материнский капитал, единовременная выплата при рождении первенца, ежемесячная выплата при рождении третьего ребенка и ЭКО за пределами региона.

Южносахалинка Дарья Хорхорина получает меры социальной поддержки на троих детей.

– Быть многодетной матерью – это огромное счастье для меня. У меня трое дочерей. Благодаря тому, что мы получаем выплаты, мы смогли расширить свою жилплощадь. 2 миллиона рублей, материнский капитал и 500 тысяч от Президента мы потратили на покупку дома. Это очень большая поддержка для нас, – поделилась Дарья.

Одним из главных инструментов поддержки семей является материнский капитал. На первого ребенка сумма выплаты составляет 150 тысяч рублей – если раньше она предоставлялась только женщинам в возрасте 19-25 лет, то теперь льгота положена мамам любого возраста. Кроме того, при рождении второго и последующих детей семьи могут получить 250 тысяч рублей.

– Чаще всего жители используют выплату на покупку автомобиля, улучшение жилищных условий и медицинские услуги. Также средства можно направить на образование ребенка – даже если сертификат на маткапитал был получен на брата или сестру. За пять лет мерой поддержки при рождении первенца воспользовались более 6 тысяч сахалинцев и курильчан. Гарантийные письма при рождении второго и последующих детей получили почти 10 тысяч жителей, – отметила министр социальной защиты Сахалинской области Ольга Орлова.

Вне нацпроекта в островном регионе действует еще несколько десятков выплат. Сахалинский многодетные семьи в Сахалинской области получают средства на строительство или покупку жилья – 2 миллиона рублей. Кроме того, 1 миллион рублей предоставляют при рождении тройни. Предусмотрена компенсация затрат на путевки для детского отдыха, выплата на покупку одежды школьникам. Одна из новых мер поддержки – бесплатное посещение водных аттракционов.

Сахалинская область является единственным регионом на Дальнем Востоке, где студенческие семьи в качестве меры поддержки получают при рождении ребенка почти 60 тысяч рублей.

Отметим, в 2019 году в островном регионе проживало 6150 многодетных семей. Сейчас это 8054 семьи. В них воспитываются более 26 тысяч детей. С 2019 года 1675 семей приобрели жилье за счет средств областного бюджета.