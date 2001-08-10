Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Первый заместитель губернатора Сергей Байдаков совершил рабочую поездку в Донецкую Народную Республику. Там руководитель администрации губернатора и правительства Сахалинской области посетил полигон, на котором островные бойцы проходят боевое слаживание. Сергей Байдаков пообщался с земляками, поблагодарил их за службу и передал несколько десятков произведенных на Сахалине беспилотников, аккумуляторы и дополнительное оборудование для дронов. Кроме того, первый заместитель губернатора обсудил с военным командованием дальнейшее взаимодействие, решение вопросов оказания помощи и поддержки военнослужащим, призванным из островного региона.

– Наши ребята – настоящие герои. На месте проверил, как они проходят подготовку перед участием в боевых действиях, как их учат, пообщался с бойцами, офицерами и инструкторами. Обсудил с военным командованием вопросы помощи со стороны региона фронту и нашим парням. Сейчас вся страна работает на Победу, и Сахалинская область, ее власти, бизнес и жители тоже сопричастны и вносят свой вклад, – отметил Сергей Байдаков.

В ходе рабочей поездки первый заместитель губернатора также посетил донецкий Шахтерск, который является для островного региона подшефным городом. Шахтерский район стал базой для оказания помощи со стороны региона военным подразделениям, в которых несут службу сахалинцы и курильчане. Сюда приходят и сортируются посылки, здесь действуют обслуживающие военные подразделения прачечные.

Сергей Байдаков осмотрел социально значимые объекты, в восстановлении которых принимали участие специалисты из островного региона – отремонтированные школы, больницы и котельные. Их критическое состояние ранее было обусловлено и обстрелами, и полным безразличием киевских властей к восточным районам. Многие из них не знали даже косметического ремонта с 80-х годов прошлого века. Лишь после вхождения ДНР и ЛНР в состав России жизнь начала меняться, критическую социальную и жилищно-коммунальную инфраструктуру стали приводить в порядок.

Особенно активно сегодня выстраивается взаимодействие с местной молодежью. Так, в Шахтерске открыли гуманитарный центр «Сахалин-Шахтерск. Забота.Защита.Уважение.».

Учреждение объединило под своей крышей активистов «Народной дружины», «Защитников животных» и местного отделения «Молодой Гвардии». Организации участвуют в формировании и развозе адресных продуктовых наборов, канцелярских принадлежностей для школ, принимают заявки от нуждающихся семей на различные виды помощи, в том числе – на подготовку дома к отоплению, ремонт электропроводки, крыши и окон.

Благодаря масштабным мероприятиям центр станет точкой притяжения для местных детей. Так, здесь будет реализовываться проект «Самбо в школу». Сбор заявок от желающих организован в образовательных учреждениях. Детей распределят с учетом групп здоровья. Ребятам, желающим влиться в ряды профессионалов, подарят спортивные комплекты самбо, окажут помощь в выезде на соревнования.