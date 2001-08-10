Жителям Южно-Сахалинска напомнили об опасности бесконтрольного приема антибиотиков

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Профилактическое мероприятия состоялось в новом учебном кабинете аптеки №44 для пенсионеров Южно-Сахалинска. Во Всемирную неделю правильного использования противомикробных препаратов специалисты рассказали об опасности самолечения и бесконтрольного приема антибиотиков. Встреча прошла в рамках реализации проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография», рассказали ТИА "Острова" в областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики.

Новый кабинет в стенах аптеки открылся недавно, в нем планируется проводить занятия для населения. На прошлой неделе состоялся первый урок для пациентов с сахарным диабетом, а на втором занятии специалисты решили поднять важную тему антимикробной резистентности. В качестве экспертов в акции приняли участие директор государственного предприятия «Фармация» Инна Гребенёва, главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Елена Столярова, председатель Ассоциации фармацевтических работников Сахалинской области Наталья Елисеева.

- Многие сегодня принимают антибиотики без разбора, даже когда в них нет никакой необходимости. Такие препараты не помогают при вирусной инфекции, а при их регулярном употреблении совсем перестают работать. Антибиотики необходимы перед некоторыми операциями, в качестве профилактики бактериальных инфекций после хирургических вмешательств. И если в этих случаях лекарство не окажет ожидаемого эффекта, это может привести к тяжелым последствиям и летальному исходу, - рассказала Елена Столярова.

Пенсионеры признались, что иногда нет времени ждать приема к терапевту, лечение необходимо срочно. В этом случае, напомнили специалисты, можно экстренно обратиться в кабинеты неотложной помощи, ОРВИ-отделения, а в вечернее время вызвать бригаду скорой помощи по номеру «103» и «112».

Наталья Елисеева подчеркнула необходимость принимать антибиотики до конца, не прерывая курс лечения. Это обеспечит полную гибель бактерий. В случае резкого прекращения приема лекарств микроорганизмы ослабнут, но не исчезнут. Это является одной из основных причин развития антимикробной резистентности.

- Если пациент приходит к врачу, вместе с антибиотиками ему обязательно пропишут и пробиотики. Они способствуют восстановлению микрофлоры кишечника. Но при самолечении это правило часто игнорируется. В результате пациент страдает от болей в животе, возникает метеоризм и диарея, - добавила Наталья Елисеева.

Каждый участник встречи получил в подарок витамины. В конце акции пенсионеры смогли задать вопросы и проконсультироваться с фармацевтами по вопросам приема лекарственных препаратов.