"Горный воздух" победил в номинации "Лучший курорт на Дальнем Востоке"

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

23 ноября 2023 года в Москве состоялась церемония награждения второй национальной премии «Горы России», на которой назвали лучшие горнолыжные курорты и отели, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.

«Горы России» - национальная премия, целью которой является развитие и продвижение горнолыжного туризма в России. Победители определялись по итогам народного онлайн-голосования на платформе горыроссии.рф с 1 августа по 15 октября.

Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» победил в номинации по федеральному округу - Лучший курорт на Дальнем Востоке.

- Наша главная задача – развитие горнолыжного туризма и создание комфортных условий для отдыха гостей. Это подтверждается ежегодным ростом количества посетителей комплекса. В этом году мы готовимся принять еще больше гостей, поэтому уже активно готовимся к открытию сезона. Высокая оценка стараний – главный подарок для нас, – отметили на «Горном воздухе».

В 2023 году в церемонии приняли участие 342 представителя горнолыжной индустрии со всей страны. Организатором Премии выступает «АНО Центр развития горнолыжной индустрии и туристических территорий».