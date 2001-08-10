В двух микрорайонов Южно-Сахалинска ограничат теплоснабжение
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аварийно-восстановительные работы на сетях повлекут за собой ограничение теплоснабжения В двух микрорайонов Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в СКК.
Руководство Сахалинской Коммунальной Компании подчёркивает, что работы носят упреждающий характер – обнаруженные на питающих трубопроводах повреждения пока незначительные, их необходимо устранить оперативно. Во-первых, потому что с течением времени они могут приобрести более масштабный характер, а во-вторых, чтобы на время ремонтных работ не пришлось отключать потребителей в зимний период, время максимально низких температур наружного воздуха.
Таким образом, завтра, 25 ноября с 10:00 до 16:00 теплоснабжение будет ограничено в мкр.14, а в понедельник 27 ноября на такой же период – в мкр.12а. Для этого в субботу для ремонтных и в воскресенье для восстановительных работ будет полностью перекрыта улица Емельянова (в районе детской поликлиники). Работы в мкр.12а будут вестись на ул.Есенина без ограничения автомобильного движения.
Напоминаем также, что сегодня, 24 ноября ограничение теплоснабжения коснулось ряда домов на юге города (ул.Авиационная, Больничная, Ленина) – ведутся работы по подключению нового сетевого теплового пункта на территории областной больницы. Он позволит закрыть контур теплоснабжения нескольких районов, и улучшить его, т.к. переключит часть потребителей с ТЭЦ-1 на источники в южной части города.
Напоминаем, вся информация об отключениях оперативно обновляется на сайте «СКК» www.skk65.ru в разделе «Отключения и ограничения».
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