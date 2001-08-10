В Южно-Сахалинске 23 ноября в течение дня возможны перебои в работе светофоров на двух перекрестках

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре продолжаются работы по текущему содержанию улично-дорожной сети. Ночью на уборке было задействовано 38 спецмашин. Днем на улицы города выйдут 88 единиц техники и 102 человека, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Подрядная организация продолжает работы по установке дополнительного оборудования на светофорных объектах на перекрестках: пр. Мира - пр. Победы, ул. Ленина — ул. Поповича. В течение дня возможны кратковременные отключения данного светофора и частичные ограничения движения транспорта по полосам.

Сквозной проезд 25 и 26 ноября будет закрыт на участках ул. Островной от ул. Ленина до здания Сахалинская, 46В, пер. Озерный в районе гимназии №3, ул. Емельянова в районе городской детской поликлиники. Работы на указанных улицах будут вести ресурсоснабжающие организации. Объезд предусмотрен.

Для движения транспорта и пешеходов после капитального ремонта открыта ул. Фабричная. Сейчас здесь проводятся работы по благоустройству, которые не требуют перекрытия проезжей части.

Для движения полностью открыта ул. Пуркаева на участке от пр. Мира до ул. Ленина. Покрытие проезжей части полностью восстановлено. Подрядной организации необходимо завершить асфальтирование тротуара, провести работы по подпорной стенке в районе «Лада-центра». Завершаются работы и на участке ул. Пуркаева в границах от пр. Мира до автомагазина «Гиперавто» (ул. Пуркаева, 102). Проезжая часть заасфальтирована, ведутся работы на тротуарах.

Напомним о других дорожных работах и капитально ремонтируемых участках.

На ул. Куропатко в районе пересечения с пр. Мира продолжаются работы по прокладке инженерных сетей. В вечернее время с 20.00 до 7.00 утра закрыт сквозной проезд по ул. Куропатко. Работы продлятся ориентировочно до конца ноября. Объезд возможен по ул. 1-я Октябрьская.

На участке ул. Комсомольской в районе перекрестка с ул. Курильской продолжаются строительно-монтажные работы по устройству ливневой канализации для строящегося Центра водных видов спорта. Работы ведутся на двух полосах. Проезд возможен по двум свободным в обоих направлениях. Работы на проезжей части планируют завершить в начале следующей недели.

Частично ограничено движение на путепроводе по ул. Транзитной, проезд осуществляется по одной полосе. Работы ведутся на южной части участка дороги. Ограничения продлятся до конца ноября.

В связи со строительством детской поликлиники закрытым для движения остается участок ул. Кузнечной от ул. Анивской до ул. Железнодорожной.

Для движения транспорта закрыт сквозной проезд по ул. Карьерной на участке между домами №27 и №29 до пересечения с ул. Украинской. Здесь ведется обустройство инженерно-транспортной инфраструктуры к новому микрорайону. В связи с чем скорректировано движение автобуса №34: он движется по пр. Мира до пересечения с ул. Украинской, затем до разворотной площадки выше железнодорожной больницы и возвращается обратно. Также закрыт для движения внутриквартальный проезд (технологический проезд) в районе домов № 29 и №29а по ул. Карьерной. Заезд к жилым домам возможен в нижней части улицы - с ул. Карьерной, в верхней - с ул. Украинской. По информации заказчика - Корпорации развития Сахалинской области - работы на ул. Карьерной продлятся ориентировочно до 28 ноября.