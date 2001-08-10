Тихоокеанское
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10:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Более 500 цветов ручной работы с конфетами в бутоне, ко Дню матери изготовили активисты "Молодой Гвардии Единой России"

Более 500 цветов ручной работы с конфетами в бутоне, ко Дню матери изготовили активисты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В преддверии Дня матери активистка Невельского местного отделения Анна Вишнева вышла с инициативой поздравить матерей и жен мобилизованных с этим замечательным праздником. Активисты местного отделения «Молодой Гвардии» изготовили более 500 цветов из цветной гофрированной бумаги.

«Решение изготовить цветы со сладким комплиментом внутри не случайно, ведь шоколадные конфеты точно поднимут настроение каждой маме! Цветы выполнены по особой технологии оригами с включением традиционных техник прикладного творчества», - сказала Анна Вишнева волонтер «Молодой Гвардии Единой России».

На изготовление одного цветка уходит порядка 10-15 минут, применяется гофрированная бумага пастельных оттенков, чтобы максимально приблизить внешний вид цветка к натуральному. Цветок - олицетворение нежности и любви, каждая женщина с особым трепетом относится к подаркам из цветов.

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