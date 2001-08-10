Обзор фильмов ко Дню матери от дальневосточного кинокритика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Дальневосточный кинокритик Сергей Хамзин накануне Международного дня матери – сделал подборку фильмов, которые посмотрел в онлайн-кинотеатре KION (12+) от экосистемы МТС – про матерей, про их непростые отношения с родными и близкими.
Один из новых российских сериалов - "Праздники" (16+), 2022 г. Любящая мать Наталья Пыжова считала, что у нее идеальная семья. Но красивая картина рушится, когда выясняется, что ее муж - изменник, а дочери со своими женихами не очень-то счастливы. Как в этой ситуации поведет себя мать?
"Праздники" - это дебютная режиссерская полнометражная работа актера Бориса Дергачева. Он совсем не прогадал, пригласив на главные женские роли Марию Аронову и Анастасию Калашникову. Все мужские роли на их фоне блекнут. Исключение - обвораживающий голос Сергея Бурунова за кадром.
Зритель справедливо будет ждать интригу в финале киноистории, но реальная концовка многих из них удивит.
Еще один современный российский сериал, посвященный материнству - "Бэби-тур" (18+), 2023 г. из линейки KION Originals. Он, правда, про матерей будущих. Главная героиня предлагает своим подругам вместе забеременеть и накопить денег, чтобы совершить бэби-тур в Америку, где родившиеся дети автоматически получат гражданство США. Но пускаются они в эту авантюру ради одного - ради счастья своих еще не родившихся детей...
В 2009 г. на экраны вышел американо-испанский фильм "Мать и дитя" (16+). В нем - несколько героинь с непростой судьбой. Карен - 50 лет. Много лет назад, будучи девочкой-подростком, вынуждена была отдать свою только что родившуюся дочь в другую семью. Дочь выросла, стала адвокатом и никогда не видела свою настоящую мать.
Другая героиня - Люси, отчаянно хочет стать матерью, но не может родить. Героини несчастны по-своему. Но когда-то они должны встретиться...
В этом фильме очень незаметно легкая киноистория превращается в драму. Особо сентиментальные зрители наверняка даже всплакнут. Но в таком стиле чаще всего и снимают испанские кинематографисты (автор сценария и режиссер картины Родриго Гарсия). При этом они не дают универсальных рецептов как надо жить правильно, зрителю оставляют право самому решать насколько героини поступают "по совести".
В фильме собран сильный актерский состав: Аннетт Бенинг, Наоми Уоттс, Сэмюэл Л. Джексон, Керри Вашингтон. И они словно не играют, а проживают жизнь своих героев на экране.
Непростой теме усыновления ребенка посвящена российская драма Ильи Максимова 2022 г. "Мать моего сына" (18+). Герои нашли мальчика в приюте, но неожиданно объявляется его настоящая мать и ставит необычное условие - пожить всем вместе в ее роскошном доме в горах... Главные роли сыграли Дарья Жовнер, Марьяна Спивак, Евгений Ткачук.
По жанру это - триллер. Авторы раскрывают непростую тему "Что такое материнский инстинкт?". Всегда ли хороши любые средства, если мать защищает своего ребенка? Тема материнства - беспроигрышная, поэтому у фильма "Мать моего сына" (18+) наверняка будет своя женская аудитория.
Главные роли исполнили Анна Котова, Лина Миримская, Мария Осипова и Анастасия Попова. Все героини очень разные, но их объединяет одна общая цель, ради которой они готовы пойти на всё.
Велика роль матери и в сентиментальной истории китайских кинематографистов "Мой Хатико" (12+), 2023 г. Доцент одного из университетов втихаря приносит щенка домой. Сначала его жена и мать двоих детей категорически против собаки. Но женская мудрость и желание сохранить в семье мир и покой всё-таки заставляет ее принять четвероногого друга, к которому потом она даже сильно привяжется.
Фильм "Мой Хатико» интересен и тем, что у зрителя есть возможность своими глазами увидеть, как живет простая китайская семья: как проводит досуг, как закупают продукты для ужина, как добираются до своих рабочих мест, как общаются с соседями. А еще в картине очень ярко показано как в Китае за 20 лет небольшой городок превращается в современный мегаполис...
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