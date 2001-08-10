В селе Леонидово появится новая врачебная амбулатория

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В селе Леонидово Поронайского района продолжается строительство врачебной амбулатории. Работы ведутся в рамках программы модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение», инициированного во всех субъектах РФ президентом России Владимиром Путиным.

В настоящее время подрядная организация завершила возведение здания и монтаж кровли. В ближайшие дни строители приступят к устройству фасада и внутренним отделочным работам. Завершить строительство планируется к концу декабря. После ввода в эксплуатацию в амбулатории появится все необходимое оборудование. В новом здании будет предусмотрен прием терапевта и педиатра, прививочный, процедурный и физиокабинет, дневной стационар. В амбулатории леонидовцы смогут получать плановую и неотложную медицинскую помощь, проходить профилактические осмотры, диспансеризацию и вакцинацию.

- Мы очень давно ждали этого события. Радует, что благодаря национальному проекту «Здравоохранение» сельчане теперь смогут получать медицинскую помощь в современных комфортных условиях. Самое главное, что у нас появится дневной стационар, и плановое лечение мы сможем получать у нас в селе, а не ездить для этого в Поронайск, - поделилась жительница села Нина Николаевна Вишнякова.

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель - организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения. В 2022 году в рамках проекта новая амбулатория появилась в селе Восток, а в селе Матросово открылся новый ФАП. В 2023 году свои двери после капитального ремонта открыли два ФАПа – в селе Малиновка и селе Забайкалец.