Более пяти тысяч жителей острова выбрали Единую карту сахалинца от ВТБ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Более пяти тысяч жителей острова выбрали Единую карту сахалинца от ВТБ. Их привлекли сочетание льгот и преимуществ карты жителя и опций, которые предоставляет банк по зарплатной карте: это кеш-бэк, повышенные проценты по вкладам, специальные условия для пенсионеров и безкомиссионная оплата ЖКУ. Дополнительный бонус для продвинутых пользователей – бесплатный платежный стикер, который можно получить при выпуске карты до конца года.
Единую карту сахалинца ВТБ выпускает и обслуживает бесплатно, снятие наличных с таких карт для зарплатных клиентов банка доступно во всех банкоматах России без комиссии. Также без комиссии держатель Карты сахалинца от ВТБ может оплачивать услуги ЖКХ и образовательных учреждений, штрафы.
Нефинансовый функционал единого документа, объединившего проездной билет в общественном транспорте, полис ОМС и СНИЛС, банк ВТБ дополнил финансовыми сервисами Единой карты сахалинца, в том числе с фотографией владельца.
«Единая карта сахалинца от ВТБ сочетает в себе возможности карты жителя и преимущества зарплатной карты – их уже предоставляет банк. Сегодня такие карты выбрали 5,2 тысячи жителей острова. Организации оформляют наши карты сахалинца в качестве зарплатных, что автоматически дает возможность получить повышенные ставки по вкладам, дисконты при оформлении ипотеки и потребительских кредитов, дополнительные категории по программе лояльности. До конца года мы предлагаем специальную опцию – каждый получатель Единой карты сахалинца получит в подарок от ВТБ платежный стикер», – прокомментировала единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Сахалинской области Ольга Шашкина.
Каждому ВТБ предлагает свои адресные, дополнительные преимущества:
- Представителям старшего поколения, оформившим получение пенсии на Карту сахалинца, ВТБ предлагает +1% к стандартным ставкам по вкладу, которые в результате могут составить до 16% годовых. Кроме того, ВТБ выплачивает пенсионерам 7% на остаток по счету, а также предоставляет бесплатное страхование счетов и вкладов от мошенников на сумму до 100 тысяч рублей.
- Родители, которые переведут на карту сахалинца от ВТБ получение детских пособий, смогут оформить бесплатное страхование всех детей семьи от критических заболеваний.
- Для зарплатных клиентов и пенсионеров действует специальная дополнительная категория для получения кешбэка – аптеки.
Держатели карт банка получают кешбэк за покупки в выбранных категориях, в том числе повышенный кешбэк в аптеках и супермаркетах. После получения карты нужно подключить программу лояльности в ВТБ Онлайн: это даст возможность получать кешбэк от банка. Кешбэк в размере 2% ВТБ начисляет за покупки в одной из выбранных категорий: супермаркеты и доставка продуктов, кафе, рестораны, бары и фастфуд, такси, городской и пригородный транспорт.
Заявление на получение Единой карты сахалинца можно оформить в офисах ВТБ.
Нефинансовые сервисы Единой карты сахалинца предоставляются Министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области (подробнее на https://eks.sakhalin.gov.ru). Выпуск и обслуживание дебетовой карты – 0 руб. Кешбэк – возврат части стоимости покупки в виде мультибонусов на бонусный счет участника программы лояльности «Мультибонус». 2% кешбэка начисляется за покупки по карте в категориях «Рестораны», «Транспорт», «Супермаркеты». Подробные условия обслуживания на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. Лиц. ЦБ РФ №1000. Реклама 0+»
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