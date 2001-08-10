Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более пяти тысяч жителей острова выбрали Единую карту сахалинца от ВТБ. Их привлекли сочетание льгот и преимуществ карты жителя и опций, которые предоставляет банк по зарплатной карте: это кеш-бэк, повышенные проценты по вкладам, специальные условия для пенсионеров и безкомиссионная оплата ЖКУ. Дополнительный бонус для продвинутых пользователей – бесплатный платежный стикер, который можно получить при выпуске карты до конца года.

Единую карту сахалинца ВТБ выпускает и обслуживает бесплатно, снятие наличных с таких карт для зарплатных клиентов банка доступно во всех банкоматах России без комиссии. Также без комиссии держатель Карты сахалинца от ВТБ может оплачивать услуги ЖКХ и образовательных учреждений, штрафы.

Нефинансовый функционал единого документа, объединившего проездной билет в общественном транспорте, полис ОМС и СНИЛС, банк ВТБ дополнил финансовыми сервисами Единой карты сахалинца, в том числе с фотографией владельца.

«Единая карта сахалинца от ВТБ сочетает в себе возможности карты жителя и преимущества зарплатной карты – их уже предоставляет банк. Сегодня такие карты выбрали 5,2 тысячи жителей острова. Организации оформляют наши карты сахалинца в качестве зарплатных, что автоматически дает возможность получить повышенные ставки по вкладам, дисконты при оформлении ипотеки и потребительских кредитов, дополнительные категории по программе лояльности. До конца года мы предлагаем специальную опцию – каждый получатель Единой карты сахалинца получит в подарок от ВТБ платежный стикер», – прокомментировала единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Сахалинской области Ольга Шашкина.

Каждому ВТБ предлагает свои адресные, дополнительные преимущества:

- Представителям старшего поколения, оформившим получение пенсии на Карту сахалинца, ВТБ предлагает +1% к стандартным ставкам по вкладу, которые в результате могут составить до 16% годовых. Кроме того, ВТБ выплачивает пенсионерам 7% на остаток по счету, а также предоставляет бесплатное страхование счетов и вкладов от мошенников на сумму до 100 тысяч рублей.

- Родители, которые переведут на карту сахалинца от ВТБ получение детских пособий, смогут оформить бесплатное страхование всех детей семьи от критических заболеваний.

- Для зарплатных клиентов и пенсионеров действует специальная дополнительная категория для получения кешбэка – аптеки.

Держатели карт банка получают кешбэк за покупки в выбранных категориях, в том числе повышенный кешбэк в аптеках и супермаркетах. После получения карты нужно подключить программу лояльности в ВТБ Онлайн: это даст возможность получать кешбэк от банка. Кешбэк в размере 2% ВТБ начисляет за покупки в одной из выбранных категорий: супермаркеты и доставка продуктов, кафе, рестораны, бары и фастфуд, такси, городской и пригородный транспорт.

Заявление на получение Единой карты сахалинца можно оформить в офисах ВТБ.

Нефинансовые сервисы Единой карты сахалинца предоставляются Министерством цифрового и технологического развития Сахалинской области (подробнее на https://eks.sakhalin.gov.ru). Выпуск и обслуживание дебетовой карты – 0 руб. Кешбэк – возврат части стоимости покупки в виде мультибонусов на бонусный счет участника программы лояльности «Мультибонус». 2% кешбэка начисляется за покупки по карте в категориях «Рестораны», «Транспорт», «Супермаркеты». Подробные условия обслуживания на vtb.ru. Банк ВТБ (ПАО). Ген. Лиц. ЦБ РФ №1000. Реклама 0+»