Островитян приглашают на Гала-Матч, посвящённый 10-летию ХК "Сахалинские Акулы"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
3 декабря в ледовом комплексе «Арена Сити» состоится Юбилейный Гала-Матч, посвящённый десятилетию островной команды, в котором «Сахалинские Акулы» сыграют со Сборной Сахалинской области, рассказали ТИА "Острова" в региональном минспорте.
В его рамках будет организована обширная программа. Начало в 13:00.
В фойе «Арены Сити» всех гостей будет встречать DJ с музыкальной программой. Сахалинские художницы нанесут аква-грим и помогут нарисовать плакаты в поддержку участников матча. Все гости смогут поучаствовать в розыгрыше денежного приза в размере 25000 рублей. Победитель будет определен генератором случайных чисел.
На льду пройдет «Добрый матч» «Сахалинских Львят», после чего начнется Юбилейный Гала Матч.
В перерывах встречи гостей будет ждать розыгрыш памятных призов от «Сахалинских Акул». А игроки команд посоревнуются в конкурсах мастерства. По окончании матча состоится автограф-сессия игроков «Сахалинских Акул», а также розыгрыш призов для болельщиков.
Приглашаем всех любителей хоккея в субботу 3 декабря в ледовый комплекс «Арена Сити». Начало Юбилейного Гала-матча в 14:00. Вход свободный.
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