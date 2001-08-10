Еще несколько тысяч сахалинцев в следующем году обеспечат качественной водой

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Холмском районе продолжаются работы по реконструкции системы водоснабжения. В селе Правда завершили монтаж двух резервуаров чистой воды мощностью по 600 кубометров. Работы по модернизации объекта водоснабжения ведутся в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта "Жилье и городское среда", рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

На строительную площадку поступило все необходимое технологическое оборудование – станция водоочистки, насосная станция исходной воды, резервуар технической воды. Подрядная организация приступила к монтажу.

– В сентябре состоялась первая поставка модуля здания водоподготовки. Сейчас также продолжается его монтаж. Все мероприятия выполняются в срок. Уже завершены работы по устройству фундамента под резервуары чистой воды и дизель-генераторную установку, завершается прокладка внутренних сетей технологического оборудования, – отметил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Сергей Федоров.

Станция водоочистки заменит устаревшее оборудование. Новый объект системы водоснабжения позволит очистить воду до нормативных показателей, кроме того повысится надежность водоснабжения в селе.

– В сезон обильных дождей и таяния снега качество воды, подаваемой в квартиры жителей Правды, ухудшалось. Решить проблему удастся по завершению строительства водоочистных сооружений в населенном пункте. Уже в следующем году новый современный объект водоснабжения обеспечит доступ к качественной воде для более чем 1600 человек. Комплексная работа по улучшению качества воды на территории района ведется при поддержке губернатора и правительства Сахалинской области в рамках федерального проекта «Чистая вода», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, – рассказал глава Холмского городского округа Дмитрий Любчинов.

В этом году в рамках федерального проекта «Чистая вода» к реконструкции системы водоснабжения приступили также в селе Онор Смирныховского района. Там появится станция водоподготовки мощностью 210 кубометров в сутки и резервуары чистой воды. После завершения работ в следующем году более 900 жителей будут обеспечены чистой водой.

Работы ведутся и в других районах. Так, в Южно-Сахалинске возводят водозабор «Южный» мощностью 20 тысяч кубометров в сутки. В селе Взморье Долинского района завершились работы по замене сетей водоснабжения, а в Охе предстоит выполнить реконструкцию водозабора и станции очистки воды, а также замену городских сетей.

Отметим, в 2022 году благодаря проекту «Чистая вода» и одноименной региональной программе завершилось строительство очистных сооружений на водозаборе села Чехов Холмского района, реконструкция водозаборов в селе Горнозаводск Невельского района и в планировочном районе Южно-Сахалинска Ново-Александровск, а также реконструкция системы водоснабжения в Долинске.