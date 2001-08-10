Тихоокеанское
информационное агентство
24 Ноября 2023
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Сильный снег и ветер прогнозируются на территории двух районов Сахалинской области
14:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сильный снег и ветер прогнозируются на территории двух районов Сахалинской области

Сильный снег и ветер прогнозируются на территории двух районов Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 ноября 2023 года на территории Ногликского и Охинского районов прогнозируется снег, ночью на востоке сильный снег, ветер на побережьях порывами 18-23 м/с, метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.

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