Сильный снег и ветер прогнозируются на территории двух районов Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
24 ноября 2023 года на территории Ногликского и Охинского районов прогнозируется снег, ночью на востоке сильный снег, ветер на побережьях порывами 18-23 м/с, метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.
В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
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