Жители Лугового обсудили развитие территории с курирующим вице-мэром

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вице-мэр администрации Южно-Сахалинска Вячеслав Кожухов провел встречу с жителями Лугового. На сегодняшний день в планировочном районе проживает более 11 тысяч человек. Наиболее актуальными оказались темы благоустройства и состояния жилищно-коммунального хозяйства. Было озвучено порядка 20 ситуаций, требующих внимания администрации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

- Это первая для меня встреча с жителями Лугового в качестве курирующего вице-мэра. Граждане были активны, озвучено много вопросов, которые не решались какое-то время или возникли в результате последних циклонов с обильными ливнями. Во всех этих ситуациях предстоит разобраться, - отметил вице-мэр Вячеслав Кожухов. - Такие встречи очень нужны для руководителей администрации, они позволяют понять, какие вопросы жизнедеятельности планировочного района требуют первоочередного внимания.

К диалогу с населением были привлечены глава территории Александр Пузынин, депутаты Городской Думы Южно-Сахалинска Евгений Тян и Ксения Огаркова, заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Сахалинской области Дмитрий Цуканов. Такие совместные выезды разных ветвей власти являются эффективными и позволяют решать проблемы комплексно. На встрече присутствовали руководители ключевых департаментов администрации города, занимающихся вопросами благоустройства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, переселения. Все эти направления в равной степени интересовали жителей.

Так, жильцы дома по ул. 2-я Пионерская, 55 озвучили вопрос затопления подвалов во время сильных ливней. Причиной стали грунтовые воды и проблемы с водоотведением. В настоящее время готова проектная документация по обустройству дренажной системы, до конца недели специалисты Департамента дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска еще раз выедут на место для решения организационных вопросов. До конца года должны быть проведены работы, которые позволят избежать затопления подвалов.

Все вопросы, озвученные в ходе встречи внесены в протокол и будут отрабатываться. На часть из них жители получили ответы сразу, по ситуациям, требующим уточнения, будут даны письменные разъяснения. По итогам встречи Вячеслав Кожухов назначил несколько индивидуальных приемов с инициативными группами жителей, состоятся выездные рабочие совещания на озвученных адресах.

Много нареканий в ходе встречи прозвучало в сторону управляющих компаний - ненадлежащее содержание территории, уборка мусора, ветхие детские площадки. Отдел муниципального жилищного контроля взял все адреса в работу, осмотр проведут до конца этой недели, по результатам которого нерадивые УК получат предостережения.

На встрече присутствовала инициативная группа так называемого «Мордовского поселка» Лугового, которая поднимала вопросы актуализации градостроительной документации, а также строительства универсальной спортивной площадки. Совместно с жителями определен участок для ее размещения, утверждено эскизное решение. На сегодняшний день готовится проектно-сметная документация и прорабатывается вопрос финансирования.

- Это правильно, что у нас появился куратор, мы знаем, что в администрации города можно обратиться именно к нему для решения вопросов. Я очень хочу, чтобы Луговое развивалось, живу тут с 1977 года, вижу как преображается территория, посмотрите какие строят школы. А на таких встречах мы можем рассказать о том, что нас беспокоит. Часть ответов мы получили сразу, другие взяты в работу, - поделилась жительница Лугового Тамара Елисеева.

Отметим, встречи жителями являются важной составляющей открытого диалога с населением и приоритетом для мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. Сотрудники администрации города регулярно проводят выездные приемы. На постоянной основе взаимодействие с жителями ведет департамент по работе с обращениями граждан, график приема населения размещен на официальном сайте.

Обратиться к мэру города можно через приемную граждан по адресу Коммунистический пр. 49, каб. 101, 102, 103 и электронные сервисы, штаб общественной поддержки по адресу ул. Дзержинского 40/1.

Также сигналы от населения принимает Муниципальный центр управления Южно-Сахалинска через официальные аккаунты социальных сетей.

До конца года такие встречи с населением состоятся во всех планировочных районах городского округа, об их проведении жители оповещаются через СМИ.