Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сервис «Лист ожидания» продолжает помогать жителям в приобретении билетов. За прошедшую неделю в адрес операторов контакт-центра обратилось 28 жителей Сахалинской области, 24 обращения – успешно обработаны, 4 – находятся в работе, рассказали ТИА «Острова» в региональном минтрансе.

Воспользоваться сервисом могут все жители Сахалинской области. В случае отсутствия билетов по прямому направлению или на нужную дату, жителям предлагаются альтернативные варианты.

- У нас широкая маршрутная сеть, которая позволяет добраться до пункта назначения, в том числе с пересадкой или воспользоваться альтернативным видом транспорта. Не все умеют правильно выстроить свой маршрут. Например, добраться с Петропавловска-Камчатского на Сахалин можно с пересадкой в Хабаровске, а на Курилы комфортабельными теплоходами. Такие прецеденты уже были и, если пассажиру альтернативный вариант подходит, мы помогаем с его реализацией, - сказал Максим Жоголев исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области.

С момента запуска сервиса удалось рассмотреть более 700 обращений. Особенно востребованной услуга становится в периоды значимых событий или праздников.

- Если наблюдается повышенный спрос на маршруте, принимаются управленческие решения по увеличению провозных емкостей. К примеру, в конце августа – начале сентября в связи с большим количеством запросов емкость рейсов между Южно-Сахалинском и Москвой была увеличена почти на 1700 кресел, - добавил Максим Алексеевич.

Все чаще стали обращаться жители, столкнувшиеся со сложными жизненными ситуациями или граждане с ограниченными возможностями здоровья.

- В работе с жителями применяем индивидуальный подход, обращаем внимание на жизненную ситуацию, возможно, человеку необходима срочная медицинская помощь или сложились непростые обстоятельства. Например, недавно помогли отпускнику из зоны специальной военной операции. Конечный маршрут был - остров Шикотан. Мы помогли приобрести билеты не только на самолет, но и на вертолет, - отметил Алексей Глауб.

Напомним, обратиться в контакт-центр могут сахалинцы и курильчане, которые столкнулись с отсутствием билетов на любой вид транспорта. Специалисты зафиксируют заявку и помогут забронировать билет на нужный рейс. Обратиться в контакт-центр можно по номеру *0065, добавочный 2.