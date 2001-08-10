На Камчатке у предпринимателя изъяли почти четыре тонны контрафактной икры
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Петропавловске задержали предпринимателя, подозреваемого в скупке контрафактной икры и её реализации под видом заводской. Изъято почти четыре тонны икры, пишет ИА «Кам 24».
Как сообщили информационному агентству в управлении ФСБ по Камчатскому краю, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ведомства с привлечением специалистов Приморского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили более 3,9 тонны лососевой икры. Она хранилась в рефрижераторных контейнерах, торговых точках и транспортном средстве коммерсанта. Ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие законность происхождения продукта, отсутствовали.
По данным УФСБ, рыночная стоимость изъятой икры превысила 19,5 миллиона рублей. По предварительной оценке специалистов Камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО», экологический ущерб от незаконной деятельности превышает 110 миллионов рублей.
Предприниматель подозревается в том, что незаконно приобретал и хранил немаркированные лососевую икру и крабовую продукцию, не соответствующие требованиям безопасности, а затем продавал через сеть торговых точек в Петропавловске-Камчатском.
Следственное управление полиции Камчатского края возбудило уголовное дело по статье 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, совершённые группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).
В управлении МВД по Камчатскому краю редакции ИА «Кам 24» сообщили, что на время расследования 57-летнему бизнесмену избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 06:00 Сегодня Какие строительные товары пользуются наибольшим спросом на оптовом рынке
- 06:02 Сегодня Инновационная платформа для эффективной подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по биологии
08:42 Сегодня В Южно-Сахалинске 25 и 26 ноября на трех участках дорог закроют сквозной проезд
09:24 Сегодня Цифровой гид по сибирской кухне встретит сахалинцев, приезжающих в Красноярск
15:11 17 Ноября Для Южно-Сахалинска приобрели 25 современных пассажирских автобусов
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
10:29 21 Ноября На Сахалине задержаны четверо иностранцев, заготовивших более 16 тысяч трепангов
17:10 17 Ноября В школе №3 Южно-Сахалинска открыли музей памяти
19:02 26 Октября Взять на особый контроль строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Макарове поручил Валерий Лимаренко
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
17:49 3 Ноября В Южно-Сахалинске состоялась региональная выставка "Сахалинское качество-2023"
13:26 1 Ноября Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
Выбор редакции
- 14:36 Вчера В Корсакове завершили первый этап работ по утилизации затонувших судов
- 11:51 21 Ноября В Южно-Сахалинске установили еще один пешеходный светофор
- 10:29 21 Ноября На Сахалине задержаны четверо иностранцев, заготовивших более 16 тысяч трепангов
- 13:21 20 Ноября Сахалинские власти взяли на контроль подготовку управляющих компаний к зимнему периоду
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?