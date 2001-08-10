На Камчатке у предпринимателя изъяли почти четыре тонны контрафактной икры

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Петропавловске задержали предпринимателя, подозреваемого в скупке контрафактной икры и её реализации под видом заводской. Изъято почти четыре тонны икры, пишет ИА «Кам 24».

Как сообщили информационному агентству в управлении ФСБ по Камчатскому краю, в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники ведомства с привлечением специалистов Приморского межрегионального управления Россельхознадзора обнаружили более 3,9 тонны лососевой икры. Она хранилась в рефрижераторных контейнерах, торговых точках и транспортном средстве коммерсанта. Ветеринарно-сопроводительные документы, подтверждающие законность происхождения продукта, отсутствовали.

По данным УФСБ, рыночная стоимость изъятой икры превысила 19,5 миллиона рублей. По предварительной оценке специалистов Камчатского филиала ФГБНУ «ВНИРО», экологический ущерб от незаконной деятельности превышает 110 миллионов рублей.

Предприниматель подозревается в том, что незаконно приобретал и хранил немаркированные лососевую икру и крабовую продукцию, не соответствующие требованиям безопасности, а затем продавал через сеть торговых точек в Петропавловске-Камчатском.

Следственное управление полиции Камчатского края возбудило уголовное дело по статье 171.1 (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, в случае, если такая маркировка и (или) нанесение такой информации обязательны, совершённые группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

В управлении МВД по Камчатскому краю редакции ИА «Кам 24» сообщили, что на время расследования 57-летнему бизнесмену избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.