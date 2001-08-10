Горячая телефонная линия пройдет в департаменте социальной политики Южно-Сахалинска 24 ноября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты департамента социальной политики проконсультируют горожан по вопросам предоставления услуги «Установление и прекращение опеки, попечительства над определенной категорией совершеннолетних граждан», рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Отметим, рассматриваемая тема затрагивает только совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 11.00 по телефону: 300-715.
Добавим, консультацию по вопросам установления и прекращения опеки, попечительства над определенной категорией совершеннолетних граждан можно получить в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по телефону: 300-715.
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