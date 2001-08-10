Бюджет Сахалинской области на будущую трехлетку будет социально ориентированным

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В правительстве Сахалинской области состоялись общественные обсуждения по проекту бюджета островного региона на следующий год и плановый период 2025-2026 годов. В документе учтены средства на выполнение всех социальных обязательств перед местными жителями.

По словам председателя правительства Алексея Белика, несмотря на санкционное давление, власти смогли избежать серьезных последствий для экономики региона. Этому способствовало и консервативное прогнозирование.

В бюджете предусмотрена индексация зарплат работникам бюджетной сферы, улучшение качества медицины, образования и других социально-значимых сфер. Также в приоритете правительства переселение из аварийного жилфонда, создание новых рабочих мест и благоустройство.

Приоритет — интересы населения

Доходы бюджета региона на 2024 год составят 178,4 млн рублей, а расходы — 217,3 млн рублей. Дефицит превысит 38 млн, однако это обычная практика. Его сведут на нет к концу года. Власти планируют рост доходов на 1% и снижение расходов по сравнению с текущим годом. Кроме того, дефицит не превышает положенной по закону доли от доходов. В расчетах на плановый период 2025-2026 годов наблюдается симметричное снижение доходов и расходов.

Больше всего расходов направят на сферу ЖКХ — 34,34 млрд рублей. Еще 33,26 млрд рублей пойдут на образование. На соцзащиту потратят почти 33 млрд, на транспортную инфраструктуру и дорожное хозяйство — 26,38 млрд, на медицину — 24,12 млрд рублей. 14,42 млрд пойдут на жилье, а на поддержку районов — 21,84 млрд рублей. 256 млн пойдут на развитие научной деятельности.

По словам главного врача областной клинической больницы Владимира Розумейко, сфера здравоохранения не осталась без внимания властей. В проекте бюджета предусмотрено строительство и реконструкция новых объектов. Учитывается и кадровая программа, и работа выездных бригад. Упор сделан на сохранение достигнутых показателей.

Как отметил политконсультант Даниил Ермилов, островной регион успешно сбалансировал вопросы развития бюджетной сферы и инвестиций. Есть в документе и сокращения расходов по некоторым статьям, но они касаются лишь внутренних расходов госслужащих.

Социальная сфера занимает 45% от всего объема расходов или 99 млрд рублей. В этой связи важным является увеличение зарплат сотрудникам бюджетной сферы на 10%.

Председатель облдумы Елена Касьянова заявила о том, что в бюджете запланированы средства на возведение различных социальных объектов, среди которых школы и детсады. Кроме того, вырастет и соцподдержка местных жителей.

Эксперты говорят о безусловной эффективности бюджета и учете интересов населения.

Также в главном финансовом документе региона сохраняется инвестиционная направленность. Будут достроены все начатые объекты. А на программу развития за три года выделяет более 62,8 млрд рублей.

Все услышаны

Участники общественных слушаний остались довольны представленным документом и не сомневались в необходимости такого распределения средств. Часть предложений граждан была учтена в проекте бюджета.

Так как проект бюджета заблаговременно был опубликован на портале «Открытый бюджет». Поэтому общественные слушания прошли в формате конструктивного диалога.

По мнению политтехнолога Константина Труфанова, власти региона смогли ответить даже на самые каверзные вопросы населения. Несколько предложений и замечаний были взяты в работу. Работа над важнейшим документом не была формальной и показала эффективность взаимодействия власти с обществом.

После двух часов дискуссии проект бюджета поддержали практически единогласно. В голосовании поучаствовали 146 человек.

Ожидается, что и депутаты облдумы также безоговорочно поддержат проект бюджета. Первое чтение по нему пройдёт 7 декабря.