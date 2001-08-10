Тихоокеанское
информационное агентство
23 Ноября 2023
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09:57, | Новости общества Сахалина и Курил

На перекрестке улиц Пушкина и Пограничной в Южно-Сахалинске 24 ноября ограничат движение

На перекрестке улиц Пушкина и Пограничной в Южно-Сахалинске 24 ноября ограничат движение

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В связи с ремонтными работами на сетях водопровода в районе пересечения улиц Пушкина и Пограничной, затрагивающих проезжую часть, завтра, 24 ноября с 9.30 до 18.00 будет перекрыто автомобильное движение по ул. Пушкина (на участке от ул. Пограничной до дома по адресу ул. Пушкина, 150).

Об этом ТИА "Острова" рассказали в "РВК-Водоканал".

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