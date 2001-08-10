Цифровой гид по сибирской кухне встретит сахалинцев, приезжающих в Красноярск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Цифровая экосистема МТС объявляет о старте гастрономического путеводителя по сибирской кухне от МТС Travel. Первый гид рассказывает об особенностях локальной кухни Красноярского края. Теперь сахалинцы, прибывающие в Красноярск, получат SMS со ссылкой на гастрономический онлайн-путеводитель.
По данным Big Data МТС, в этом году Красноярск посетили почти в два с половиной раза больше жителей Сахалина, чем годом ранее. Кроме того, аналитики МТС Travel выяснили, что люди, прилетающие в регион в командировку, все чаще остаются на выходные, чтобы познакомиться с местной историей и достопримечательностями.
Цифровой помощник МТС расскажет о продуктах и блюдах, составляющих основу современной аутентичной кухни Сибири. Из онлайн-гида туристы узнают, почему нужно попробовать сугудай, строганину, блюда из дичи и северной рыбы, и в каких ресторанах города это лучше сделать. Гид порекомендует, какие вкусные сувениры можно привезти из Красноярска, научит выбирать местные продукты на рынке и поможет сориентироваться в меню настоящих сибирских завтраков и местного стритфуда.
В работе над онлайн-гидом приняли участие представители ведущих гастрономических групп столицы региона, эксперты и лидеры мнений. В путеводителе МТС можно найти их рекомендации, какие блюда попробовать для погружения в современную сибирскую кухню, и подборки местных гастрономических «хитов». Известные бренд-шефы флагманских ресторанов Красноярска рассказали о традициях и продуктах, сформировавших основы локальной гастрономии, и поделились рецептами фирменных блюд - например, тартара из говядины и икрой из белых грибов и карпаччо из оленины с ягодным соусом.
Воспользоваться гастрономическим гидом МТС Travel по прямой ссылке могут абоненты всех операторов.
Справка
МТС Travel – дочерняя компания МТС, которая создает и развивает сервисы для путешественников по России и миру. В настоящее время сервис предлагает клиентам более 14 тыс. объектов размещения для бронирования по России и несколько сотен в Турции. Для развития отельного направления в июле 2022 года МТС Travel приобрела компанию «Броневик», сервис бронирования отелей с более 50 000 объектов размещения в 4 000 населенных пунктах. С каждым объектом компания работает без посредников.
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