Тихоокеанское
информационное агентство
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08:42, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске 25 и 26 ноября на трех участках дорог закроют сквозной проезд

В Южно-Сахалинске 25 и 26 ноября на трех участках дорог закроют сквозной проезд

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения начнут действовать с утра субботы и продлятся до вечера воскресенья, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации. Они коснутся следующих участков городских дорог:

- ул. Островной от ул. Ленина до здания Сахалинская, 46В. Здесь будет вестись прокладка инженерных сетей;

- пер. Озерного в районе гимназии №3. Здесь будут производиться аварийно-восстановительные работы. Объезд по улицам Фабричная и Детская;

- ул. Емельянова в районе городской детской поликлиники, где будут проводиться аварийно-восстановительные работы. Объезд по улицам Горького и Комсомольской.

Водителей просят быть внимательными при движении в указанных районах города и заранее планировать маршрут.

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