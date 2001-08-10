Южно-сахалинских предпринимателей приглашают на семинар по миграционному законодательству РФ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Бесплатный семинар на тему: «Миграционное законодательство РФ: прием и оформление иностранных граждан на работу. Практика сложных вопросов. Обзор изменения законодательства» состоится 28 ноября с 11.00 до 13.00, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие проводит администрация Южно-Сахалинска совместно с управлением по вопросам миграции министерства внутренних дел РФ по Сахалинской области и агентством по труду и занятости населения Сахалинской области в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2020-2025 годы».

Семинар пройдет по адресу: ул. Ленина, 173 (здание администрации), 4 этаж, зал заседаний.

Программой семинара предусмотрено рассмотрение следующих вопросов:

1. Обзор и практическое применение изменений законодательства РФ в сфере миграции. Последствия, наступающие в результате несоблюдения правил миграционного учета, а также порядка осуществления трудовой деятельности;

2. Особенности оформления трудовых отношений с иностранными работниками.

Заявки на участие в семинаре принимаются отделом поддержки предпринимательства департамента экономического развития в электронной форме на официальном сайте администрации города.

Справки по телефону: 300-594 (доб. 1-5).