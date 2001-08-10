В Южно-Сахалинске завершаются ремонтные работы на улицах Фабричной и Пуркаева

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 23 ноября, после капитального ремонта для движения откроется участок ул. Фабричной от ул. Физкультурной до пер. Озерного. Также завтра будут завершены работы на ул. Пуркаева, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказали в МКУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства», сегодня на ул. Фабричной демонтируются ограждения и временные знаки, наносится дорожная разметка на пешеходные переходы. Завтра ул. Фабричная откроется для движения автотранспорта и пешеходов. На указанном участке в полном объеме уложен асфальт и обустроены тротуары. В ближайшие две недели будет проводиться приемка объекта, уборка мусора, восстановление нарушенного благоустройства. Эти виды работ не требуют перекрытий движения.

Также завершается ремонт на еще одном важном объекте дорожной инфраструктуры города - ул. Пуркаева на участке от пр. Мира до ул. Ленина полностью восстановлено покрытие проезжей части. Сегодня вечером и ночью дорожники проведут асфальтирование заездов, автобусных карманов и парковок. Строителям останется провести работу по подпорной стенке в районе «Лада-центра» и асфальтированию тротуара. С 23 ноября проезжая часть полностью будет открыта для движения транспорта.