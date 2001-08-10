Часть Южно-Сахалинка останется 24 ноября без отопления
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сетевой тепловой пункт (СТП) установленной мощностью 21,5 МВт. позволит закрыть контур теплоснабжения нескольких районов, и улучшить качество их теплоснабжения, т.к. переключит часть потребителей с ТЭЦ-1 на источники в южной части города. Сейчас эти районы могут регулярно испытывать дефицит теплоносителя, т.к. он поступает с севера и проходит через весь город. Теплопотери на этом продолжительном пути существенно затрудняют обеспечение южной части города бесперебойным и качественным теплоснабжением.
Подключение нового СТП переключит на другой источник ряд жилых домов по пер. Больничному и ул. Больничной, ул. Авиационной и ул.Ленина, а также района Б.Елань - всего около 3 000 потребителей. Работа СТП повлияет и на теплоснабжение областной клинической больницы, на территории которой пункт построен.
Точный перечень адресов с ограниченным теплоснабжением: Авиационная, 57, 59, 61, 63, 65, 65а, 69, 70, 72, 74, 74а, 74б, 76,76б, 78, 88; ул. Ленина, 489, 491, 493, 489а; ул. Больничная, 51, 57, 59, д/с № 3 и областная больница.
Работы по переврезке сетей и переключению начнутся в 10:00 и завершатся ориентировочно к 16:00, после чего тепло вернётся в дома горожан.
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