Аэрофлот на новогодний период ввёл дополнительные рейсы в Южно-Сахалинск
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэрофлот на период предпраздничных дней и новогодних каникул ввёл 42 дополнительных рейса* из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. В дополнение к действующему сезонному расписанию с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024 авиакомпания добавила 7 дополнительных рейсов во Владивосток, 14 — в Хабаровск, 11 — в Южно-Сахалинск, 8 — в Петропавловск-Камчатский, 2 — в Магадан.
Таким образом, в указанный период частота полётов из Шереметьево в пункты Дальневосточного федерального округа (ДФО) составит:
- Владивосток — до 21 рейса в неделю;
- Хабаровск — до 20 рейсов в неделю;
- Южно-Сахалинск — до 13 рейсов в неделю;
- Петропавловск-Камчатский — до 11 рейсов в неделю;
- Магадан — до 6 рейсов в неделю.
При сохранении высокого спроса во время пикового сезона авиакомпания рассмотрит возможность ввести новые дополнительные рейсы по наиболее востребованным дальневосточным маршрутам.
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