Водители скорой помощи в Южно-Сахалинске не согласились с новыми условиями работы и власть пошла им навстречу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Часть водителей скорой помощи Южно-Сахалинска выступила против перемен, которые должны были наступить после нового года. Коллективу ещё при прошлом руководителе сообщили, что в учреждении хотят изменить систему учёта рабочего времени, а значит изменится и оплата труда. Она будет не помесячной, а поквартальной. А доплаты за переработку будут выдавать не наличными, а отгулами, пишет astv.ru.

Тогда все были против. Руководитель сменился. И снова вернулись к теме, поднятой два года назад.

"Тех, кто не согласится с руководством, грозятся уволить уже в декабре. Как нам объясняли ранее, пока сотрудникам каждый месяц выплачивают и зарплату, и доплату за отработанные сверх нормы часы. Когда будет поквартальный расчёт, два месяца водители будут получать зарплату без доплат, а переработанные часы им дадут не наличными, а отгулами. Коллектив поставили перед фактом.

Люди смирились с тем, что им не оплачивают их работу в качестве санитаров, когда необходимо на носилках вынести больного. Оплата их труда не индексируются. Иногда, особенно зимой, когда очень много вызовов, приходится работать без обеда или ужина. Водители скорой получают, пожалуй, меньше, чем таксисты. Теперь им переработки хотят оплачивать не наличкой, а отгулами. То есть зарплата не только не увеличится, а снизится", - говорят в профсоюзе.

"На минувшей неделе водителям сообщили, что тем, кто не подпишет документ о новых условиях работы, после нового года придётся уволиться", - рассказали astv.ru в профкоме.

Ситуацию прокомментировали в региональном министерстве здравоохранения:

"Министерством здравоохранения Сахалинской области принято решение о приостановке процесса перехода на новый учет рабочего времени водителей на станции скорой помощи Южно-Сахалинска. Такая инициатива ранее была предложена руководством медицинского учреждения для усовершенствования вопросов планирования рабочего графика сотрудников. Накануне состоялась встреча первого заместителя министра Ирины Великановой с коллективом организации, были выслушаны пожелания и мнения водителей. По ее итогам министр Владимир Кузнецов принял решение о приостановке процесса".

- Считаю данное решение преждевременным, в планируемых документах недостаточно четко прописаны положения о сохранности уровня заработной платы. Ни один сотрудник не должен чувствовать себя ущемленным в этом вопросе, на данный момент имеется ряд разногласий. Пока эти вопросы не будут урегулированы, останется прежняя система учета рабочего времени. Все планируемые решения будут приниматься с учетом мнения коллектива и на основании законодательства, - добавил Владимир Кузнецов.