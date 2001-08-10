В Корсакове завершили первый этап работ по утилизации затонувших судов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Специалисты утилизировали 8 затонувших судов в акватории бухты Лососей залива Анива в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Очищено 350 тысяч квадратных метров акватории и вывезено 300 тонн металлолома, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

– Президент России поставил задачу очистить акватории от затонувших судов. Губернатор Валерий Лимаренко нацелил нас на наращивание темпов, поэтому мы их значительно усилили. В этом году в регионе ликвидированы останки 15 судов, до конца года число возрастет до 26. А в следующем году планируем утилизировать 22 объекта, – отметил исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

В Корсакове специалисты компании-подрядчика активно использовали современные технологии – подводные и надводные дроны, канатную пилу и тросы с алмазным напылением. Именно здесь впервые применили уникальную российскую разработку - мобильный лазерный комплекс для резки судов.

– Высоких показателей удалось добиться благодаря профессионализму наших специалистов и тесному сотрудничеству с правительством Сахалинской области. 8 судов утилизировано в достаточно короткие сроки – с апреля этого года. Мы и дальше готовы решать самые сложные задачи, – прокомментировал руководитель проекта компании Tazmar Maritime Андрей Трубицын.

– Результат работы очень радует, я живу недалеко и многие десятилетия груды металла очень портили вид на акваторию. А сейчас очень красиво, молодцы, важная работа, – поделился житель Корсакова Николай Владимирович.

Утилизация затонувших судов осуществляется в рамках масштабного федерального проекта «Генеральная уборка» при поддержке Президента России Владимира Путина и профильных ведомств страны. В 2024 году работы продолжатся в Северо-Курильском и Корсаковском районах, также специалисты ликвидируют останки судна «Аскания», затонувшего у берегов села Яблочное Холмского района вблизи популярного у сахалинцев пляжа.