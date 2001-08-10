Мэр Южно-Сахалинска встретился с заместителем генерального директора по развитию "Росатома"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Заместитель генерального директора по развитию производственной системы госкорпорации «Росатом» Сергей Обозов принимает участие в дальневосточном форуме «Бережливые технологии», который проходит в Южно-Сахалинске, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В этом году к мероприятию присоединились более 250 участников — ведущие эксперты в области применения бережливых технологий, управленцы, работники образовательных учреждений и студенты. На форуме у них есть возможность обменяться опытом и развить партнерские отношения с коллегами из других регионов страны.
Одним из основных направлений работы форума является рассмотрение практики применения бережливых технологий на муниципальном уровне. Южно-Сахалинск в этом плане уже достиг положительного результата. В этом году на всероссийском конкурсе профессионального управления «Проектный Олимп» региональная столица была удостоена первого места.
Южно-Сахалинск стал одним из первых городов в стране, где была проведена масштабная подготовка к цифровой трансформация муниципалитета. Внедрение нового подхода к управлению городской инфраструктурой здесь началось еще в 2019 году.
Сегодня в проектной деятельности задействовано более трети администрации областного центра. Она объединяет различные стратегические проекты — строительство крупных социальных, спортивных, образовательных учреждений, объектов инженерной инфраструктуры, благоустройство территории, городское хозяйство и иные направления, которые позволяют повысить комфорт и качество жизни горожан. В совокупности с цифровизацией и работой над оптимизацией процессов проектное управление дает возможность наиболее эффективно реализовывать поставленные перед муниципалитетом задачи.
- Сергей Александрович стоял у истоков развития и распространения принципов бережливого производственного процесса у нас в стране. Мы познакомили его с нашей работой, рассказали на каком этапе находимся. К примеру, как много служащих прошли обучение проектному управлению в администрации Южно-Сахалинска. Мы показали, как работаем над цифровым двойником города, который помогает нам решать многие важные задачи, начиная от планирования развития областного центра и заканчивая уборкой автомобильных дорог. Кроме этого, мы рассказали о практике применения КПЭ-технологии. Выстроенная современная система управления муниципалитетам позволяет нам работать в одной команде с правительством Сахалинской области и оценивать эффективность своей деятельности, - сказал мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.
Дальневосточный форум «Бережливые технологии» завершает свою работу в среду, 22 ноября.
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