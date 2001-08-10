Сильные осадки ожидаются в центральных районах Сахалинской области

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС» днем 23 ноября 2023 года в Смирныховском, Поронайском и Макаровском районах прогнозируются сильные осадки в виде мокрого снега, местами очень сильные. Гололедные явления.

В администрации указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.