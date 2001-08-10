На Сахалине наградили номинантов премии Народного фронта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице состоялась церемония вручения премии Народного фронта «Команда Путина». Заслуженные награды получили жители Сахалинской области, которые оказывают помощь участниками специальной военной операции. В их числе – общественники, работники медицинских, образовательных и спортивных учреждений. Мероприятие состоялось в арт-резиденции «Маяк». Награды сахалинцам и курильчанам вручил губернатор Валерий Лимаренко.

– Мы с вами собрались для вручения премии «Команда Путина». Ее учредил Общероссийский народный фронт, чтобы отметить тех, кто каждый день делает нашу страну лучше. Помогает бойцам, которые защищают западные рубежи нашей страны. В условиях специальной военной операции и внешнего давления только наша сплоченность вокруг главы государства гарантирует стабильность страны. Поэтому сегодня все мы, патриоты России, являемся командой Владимира Владимировича Путина. Очень многие позитивные перемены в нашем регионе происходят по поручению или с одобрения главы государства. Президент считает, что первоочередной заботой властей должно оставаться повышение качества жизни людей. И мы активно работаем в этом направлении, решая проблемы медицины и социальной сферы, развивая образование, транспортную систему и ЖКХ, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

Глава региона отметил, что особую роль в работе по исполнению поручений Президента, повышению качества жизни людей играет Общероссийский народный фронт. Он помогает налаживать диалог между властью и обществом. С началом специальной военной операции сахалинцы и курильчане сразу же включились в работу по поддержке армии. Жители области собирают посылки для бойцов, плетут маскировочные сети, учат воинов пользоваться беспилотниками.

– Сегодня в этом зале – не только неравнодушные, но и смелые люди. Потому что сейчас, в период непростого времени, вы не боитесь высказывать свою гражданскую позицию, проявляете свои лучшие качества и верность нашей великой Родине, – отметила представитель центрального исполкома Народного фронта Ирина Родина.

За активное и деятельное участие в реализации важнейших для России инициатив, неравнодушие и преданность стране почетной грамотой «Команда Путина» отметили девять активных островитян, которые оказывают поддержку участникам специальной военной операции. В их числе – инструктор физкультурно-оздоровительной работы Владимир Забелин и педагог Сахалинского государственного университета Ольга Цырендоржиева.

– Это не только моя награда, но и всех пенсионеров Сахалинской области. Потому что с начала специальной военной операции мы очень серьезно включились в данную работу. Практически все старшее поколение островного региона помогает бойцам. Делают окопные свечи, вяжут маскировочные сети и нашлемники, очень много людей собирают продукты питания, отправляют деньги. Это зов сердца наших людей, – рассказала Владимир Забелин.

– Помогаем нашим ребятам с самого начала специальной военной операции. По сей день плетем маскировочные сети – за 2-3 дня одна сеть получается. Причем делаем сезонные варианты – сейчас белые, серые и синие пошли, а летом были зеленые. Награда, которую я сегодня получила, говорит о том, что наши усилия не проходят даром. Хочется пожелать всем нашим воинам, чтобы они вернулись к своим семьям живыми и здоровыми, – подчеркнула Ольга Цырендоржиева.

В ходе торжественной церемонии также были вручены благодарственные письма губернатора Сахалинской области.