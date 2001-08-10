Южносахалинцев приглашают принять участие в проекте "Будь готов!"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Курс военно-спортивной подготовки продолжается в Южно-Сахалинске. Он проводится на базе регионального ДОСААФ, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Проект создан по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. В течение курса слушатели могут получить знания по огневой и инженерной подготовке, тактической медицине, а также пройти обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.
В программе предусмотрен значительный блок практических занятий. Участники проекта могут потренироваться в стрельбе в электронном тире, ознакомиться с устройством различных видов оружия и боевых припасов, получить базовые навыки самопомощи.
Принять участие в проекте «Будь готов!» могут все желающие. Занятия бесплатные. Обучение проходит в будние дни. Записаться на курс можно, обратившись в администрацию города в рабочее время по телефону: 300-809 (доб. 10).
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