Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2023
Сейчас 16:25
87,87|96,26|66,91
Сильные осадки ожидаются в центральных районах Сахалинской области
09:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Спортивная школа по плаванию Южно-Сахалинска ведет набор детей

Спортивная школа по плаванию Южно-Сахалинска ведет набор детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Приглашаются ребята в возрасте от 7-9 лет по виду спорта «Плавание» без навыков плавания.

Прием заявлений ведется до 30 ноября (суббота и воскресенье выходной) с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: Коммунистический проспект, 3.

Перечень документов, необходимых для зачисления:

1. Копия свидетельства о рождении поступающего;

2. Медицинская справка об отсутствии противопоказаний занятий в спортивной школе.

Подробная информация размещена на официальном сайте спортивной школы.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?