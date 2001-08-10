Поронайский район готовится к газификации
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Поронайский городской округ вошел в активную фазу подготовки к газификации. На первом этапе программы в муниципальном образовании планируется перевести на газ пять котельных – три в Поронайске и две в селах Гастелло и Леонидово. Это позволит повысить надежность теплоснабжения и сократить выбросы вредных веществ, делая воздух в городе и селах чище.
В настоящее время в районном центре стартовало строительство газовой котельной №4 в микрорайоне «Порт». Подрядной организацией подготовлено основание под заливку фундамента здания котельной и дымовой трубы. Котельную планируется оснастить высокотехнологичным оборудованием. Объект будет отапливать многоквартирные дома и социальные объекты, расположенные в микрорайоне.
Параллельно со строительством котельной в городе началась прокладка распределительных газопроводов высокого давления. Сети предназначены для подключения к голубому топливу котельных. В общей сложности специалистам предстоит проложить 57 километров магистрального газопровода.
В 2024 году строительство газовых котельных продолжится. Экологически чистые теплогенерирующие объекты сменят угольные Центральную районную котельную №1 в Поронайске и котельную, отапливающую Центральную районную больницу. Котельные на газу также начнут строить в селах Леонидово и Гастелло.
Вторым этапом реализации программы станет прокладка трубопроводов газораспределения среднего давления, предназначенного для подключения потенциальных потребителей газа.
- Газификация муниципалитета сегодня является одной из основных задач. В первую очередь, это необходимо для улучшения экологической обстановки в районе. Черный дым старых угольных котельных останется в прошлом. Повысится надежность и энергетическая эффективность котельных. Кроме того, переход на газ позволит снизить затраты на теплоснабжение, - отметил мэр Поронайского городского округа Антон Карпуков.
Программа газификации островного региона реализуется по поручению Губернатора Валерия Лимаренко совместно с «Газпромом». Завершить газификацию области планируется к концу 2025 года.
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