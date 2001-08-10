В Сахалинской области до конца 2023 года заменят 275 единиц общественного транспорта

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области продолжается масштабное обновление пассажирского общественного транспорта. До конца текущего года на маршруты выйдут 275 автобусов. Все они работают на газомоторном топливе. Очередная партия техники уже прибыла в областной центр.

Обновление автобусного парка

Несколько дней назад в торжественной обстановке были переданы ключи от 25 единиц техники марки «Нефаз». Автобусы вместимостью до ста человек выйдут на маршруты в областном центре. Они оборудованы бескондукторной системой оплаты, системой кондиционирования, мониторами, датчиками и камерами для отслеживания потока пассажиров. Имеются также антивандальные пассажирские места в количестве 29 штук, пластик в которых устойчив к механическим повреждениям. Кабина водителя находится отдельно от салона, тем не менее, он может следить за ситуацией в транспорте с помощью камер видеонаблюдения.

Как отметил губернатор Валерий Лимаренко, улучшение транспортных услуг в регионе проходит по поручению президента. Современные автобусы оборудованы всем необходимым для перевозки маломобильных граждан, а также используют только экологичное топливо. Глава островного региона уверен, что обновление транспорта позволит исключить задержки автобусов по причине поломок, и сделает жизнь сахалинцев более комфортной.

В облцентре в рамках масштабного обновления автопарка закупили 168 автобусов. Также в городе улучшили сеть пассажирских маршрутов, возводят автобусный парк и вводят железнодорожный транспорт в городскую транспортную систему.

Современные автобусы закупают и в районах области. Так, в Корсаковском городском округе за этот год приобрели четыре ПАЗа. На 2024 год запланировано приобретение ещё четырех. Его направят на пригородные маршруты.

Холмский ГО заключил контракт на приобретение десяти единиц общественного транспорта. В муниципальное образование они прибудут в апреле 2024 года.

Транспортная реформа

Как заявил первый замминистра транспорта и дорожного хозяйства региона Эдуард Ри, популярность общественного транспорта растет с каждым годом. Были проведены опросы среди населения. И 60% респондентов заявили о готовности пересесть на комфортные автобусы.

Транспортная реформа охватывает не только Южно-Сахалинск, но и другие муниципальные образования. Например, уже в этом году появится новый прямой маршрут от Южно-Сахалинска до села Чехов в Холмском районе. Ранее об этом неоднократно просили жители населенного пункта. И в октябре парламентарии приняли поправки в региональный закон. Ещё один новый маршрут в ближайшее время свяжет облцентр со Смирныховским городским округом. Перевозчики должны будут установить стабильное расписание движения автобусов и заблаговременно сообщать жителям об изменениях в нем.

По мнению председателя облдумы Елены Касьяновой, поездки до Южно-Сахалинска с пересадками занимают большое количество времени и являются затратными для населения. Введенные в закон поправки упростят дорогу и сделают комфортнее жизнь пожилых людей и маломобильных граждан, которые чаще всего используют общественный транспорт.

Новости очень порадовали местных жителей. Они с нетерпением ждут запуска маршрута.

Всего в этом году область обновит 275 автобусов. 215 из них уже вышли на линии. 193 единицы работают на экологичном газовом топливе. На будущий год запланировано приобретение 69 транспортных средств.