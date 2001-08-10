Сахалинцы в октябре закупались лекарствами
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинцы заранее готовятся к зимним морозам и занимаются профилактикой своего здоровья. С сентября жители региона активно закупают витамины и лекарства, причем делают это всё чаще в режиме онлайн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интернет-трафик на сайты аптек увеличился на 50%. Такие данные получили специалисты МегаФона, проанализировав обезличенную статистику пользователей на тематических площадках.
Пик обращений на аптечные интернет-ресурсы пришелся на октябрь. А среди дней недели пользователей Сахалинской области вопросы покупки препаратов чаще всего волнуют по вторникам. Количество запросов на аптечные порталы в этот день недели вырастает почти на четверть относительно средних ежедневных значений. При этом на ноябрьских праздниках был зафиксирован невысокий интерес пользователей к аптечным товарам.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:22 Сегодня Жители Сахалинской области поддержали проект регионального бюджета
09:03 Сегодня Спортивная школа по плаванию Южно-Сахалинска ведет набор детей
11:58 Сегодня На Сахалине наградили номинантов премии Народного фронта "Команда Путина"
10:31 Сегодня Южносахалинцев приглашают принять участие в проекте "Будь готов!"
15:11 17 Ноября Для Южно-Сахалинска приобрели 25 современных пассажирских автобусов
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
10:29 Вчера На Сахалине задержаны четверо иностранцев, заготовивших более 16 тысяч трепангов
10:48 15 Ноября Зеленые насаждения Южно-Сахалинска готовят к зиме
19:02 26 Октября Взять на особый контроль строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Макарове поручил Валерий Лимаренко
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
17:49 3 Ноября В Южно-Сахалинске состоялась региональная выставка "Сахалинское качество-2023"
13:26 1 Ноября Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
Выбор редакции
- 14:36 Сегодня В Корсакове завершили первый этап работ по утилизации затонувших судов
- 11:51 Вчера В Южно-Сахалинске установили еще один пешеходный светофор
- 10:29 Вчера На Сахалине задержаны четверо иностранцев, заготовивших более 16 тысяч трепангов
- 13:21 20 Ноября Сахалинские власти взяли на контроль подготовку управляющих компаний к зимнему периоду
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?