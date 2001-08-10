Тихоокеанское
информационное агентство
22 Ноября 2023
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17:24, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцы в октябре закупались лекарствами

Сахалинцы в октябре закупались лекарствами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинцы заранее готовятся к зимним морозам и занимаются профилактикой своего здоровья. С сентября жители региона активно закупают витамины и лекарства, причем делают это всё чаще в режиме онлайн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года интернет-трафик на сайты аптек увеличился на 50%. Такие данные получили специалисты МегаФона, проанализировав обезличенную статистику пользователей на тематических площадках.

Пик обращений на аптечные интернет-ресурсы пришелся на октябрь. А среди дней недели пользователей Сахалинской области вопросы покупки препаратов чаще всего волнуют по вторникам. Количество запросов на аптечные порталы в этот день недели вырастает почти на четверть относительно средних ежедневных значений. При этом на ноябрьских праздниках был зафиксирован невысокий интерес пользователей к аптечным товарам.

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