Более 700 сетов попробовали южносахалинцы в ходе гастромарафона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гастромарафон «Пельмень и его друзья» стартовал в областном центре 13 ноября. В течение первой недели события жители и гости города приобрели 771 сет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В этом году в гастромарафоне участвуют 11 предприятий общественного питания. Кафе и рестораны предлагают гостям любимое многими блюдо — пельмени в вариациях различных кухонь мира. Специальные сеты продаются по единой цене в заведениях общепита, участвующих в мероприятии. Их перечень и меню марафона представлены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.

Жители могут проголосовать за самый лучший сет, а профессиональное сообщество шеф-поваров определит лучшее оформление (подачу) фестивального блюда. Голосование проходит на сайте администрации.

Добавим, гастрономический марафон «Пельмень и его друзья» проводится в рамках Фестиваля пельменей и продлится до 3 декабря. Впервые фольклорно-гастрономический фестиваль был организован в 2016 году, он приурочен к старту новогодних торжеств. В этом году финальное мероприятие Фестиваля пельменей состоится в городском парке.

Новости проекта представлены в тематическом телеграм-канале.