Более 700 сетов попробовали южносахалинцы в ходе гастромарафона "Пельмень и его друзья"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Гастромарафон «Пельмень и его друзья» стартовал в областном центре 13 ноября. В течение первой недели события жители и гости города приобрели 771 сет, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В этом году в гастромарафоне участвуют 11 предприятий общественного питания. Кафе и рестораны предлагают гостям любимое многими блюдо — пельмени в вариациях различных кухонь мира. Специальные сеты продаются по единой цене в заведениях общепита, участвующих в мероприятии. Их перечень и меню марафона представлены на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.
Жители могут проголосовать за самый лучший сет, а профессиональное сообщество шеф-поваров определит лучшее оформление (подачу) фестивального блюда. Голосование проходит на сайте администрации.
Добавим, гастрономический марафон «Пельмень и его друзья» проводится в рамках Фестиваля пельменей и продлится до 3 декабря. Впервые фольклорно-гастрономический фестиваль был организован в 2016 году, он приурочен к старту новогодних торжеств. В этом году финальное мероприятие Фестиваля пельменей состоится в городском парке.
Новости проекта представлены в тематическом телеграм-канале.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:22 Сегодня Жители Сахалинской области поддержали проект регионального бюджета
09:03 Сегодня Спортивная школа по плаванию Южно-Сахалинска ведет набор детей
11:58 Сегодня На Сахалине наградили номинантов премии Народного фронта "Команда Путина"
10:31 Сегодня Южносахалинцев приглашают принять участие в проекте "Будь готов!"
15:11 17 Ноября Для Южно-Сахалинска приобрели 25 современных пассажирских автобусов
09:26 17 Ноября На Сахалине и Курилах определили лучшие подъезды октября
10:29 Вчера На Сахалине задержаны четверо иностранцев, заготовивших более 16 тысяч трепангов
10:48 15 Ноября Зеленые насаждения Южно-Сахалинска готовят к зиме
19:02 26 Октября Взять на особый контроль строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Макарове поручил Валерий Лимаренко
- 17:05 26 Октября Южносахалинцев приглашают приобрести свежемороженую рыбу
17:49 3 Ноября В Южно-Сахалинске состоялась региональная выставка "Сахалинское качество-2023"
13:26 1 Ноября Южносахалинцев приглашают на диспансеризацию
Выбор редакции
- 14:36 Сегодня В Корсакове завершили первый этап работ по утилизации затонувших судов
- 11:51 Вчера В Южно-Сахалинске установили еще один пешеходный светофор
- 10:29 Вчера На Сахалине задержаны четверо иностранцев, заготовивших более 16 тысяч трепангов
- 13:21 20 Ноября Сахалинские власти взяли на контроль подготовку управляющих компаний к зимнему периоду
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?