Инфляция на Сахалине в октябре составила 7,6%

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В октябре годовая инфляция в Сахалинской области ускорилась и составила 7,6% после 6,9% в сентябре. Это выше, чем по России (6,7%), но ниже, чем в целом по Дальнему Востоку (7,7%). Причинами роста инфляции стали произошедшее ранее ослабление рубля, рост затрат поставщиков и производителей, рассказали ТИА "Острова" в Банке России.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары на Сахалине и Курилах увеличился до 9,5%.

«Сильнее, чем годом ранее, подорожали подержанные иномарки — сказалось ослабление рубля в предыдущие месяцы. Цены на бензин в целом по стране снизились, но в нашем островном регионе ситуация иная. Высокие расходы на транспортировку топлива нивелировали снижение оптовых цен на бензин. Поэтому в рознице в октябре цены повышались», — отметила главный экономист экономического отдела Отделения Банка России по Сахалинской области Татьяна Ларина.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары в октябре увеличился до 5,3%. Из-за ослабления рубля и удорожания импортных кормов, препаратов и оборудования в годовом выражении ускорился рост цен на курицу, говядину, свинину, мясные полуфабрикаты и колбасные изделия.

По схожим причинам быстрее в годовом выражении росли цены на молоко, сметану и творог. Ослабление рубля в предыдущие периоды стало причиной подорожания упаковки и иностранных вакцин для животных. При этом Сахалинская область остается в тройке лидеров по самообеспеченности молочной продукцией среди субъектов ДФО.

Годовой темп прироста цен на услуги в октябре уменьшился и составил 8,6% после 9,0% в сентябре. В частности, замедлился годовой рост стоимости услуг зарубежного туризма.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи этого показателя в дальнейшем.