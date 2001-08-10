Сахалинцы спасли около 250 деревьев в ходе участия в акции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории Сахалинской области завершилась Всероссийская акция «БумБатл» по сбору макулатуры, проходившей в поддержку национального проекта «Экология» под эгидой Всероссийского движения «Экосистема», созданного в мае этого года по поручению Президента России Владимира Путина. За время проведения акции островитянам удалось собрать 12,2 тонны макулатуры, рассказали ТИА "Острова" в региональном министерстве ЖКХ.

Несмотря на то, что основными участниками акции были детские сады и школы Южно-Сахалинска, лидером стала школа № 1, пгт. Тымовское. Ученики образовательного учреждения собрали 2,68 тонн макулатуры. Второе и третье место в регионе заняли школы № 26 и № 5 Южно-Сахалинска, собравшие 1,32 тонны и 1,28 тонны макулатуры соответственно.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области благодарит ООО «АМ-ГРУПП» за помощь в организации сбора и вывоза макулатуры из школ и детских садов.

Во время проведения «БумБатл» в Южно-Сахалинске экоактивист Андрей Витулин, возглавляющий Сахалинское отделение Всероссийского общественного экологического движения «Экосистема», провел экоуроки. Он рассказал ученикам о сборе и переработке вторсырья, в том числе макулатуры.

- Я провел экоуроки в разных школах. Вижу, что большинству детей интересна тема переработки. Многие ребята после таких встреч по-другому начинают смотреть на бумажные отходы и раздельный сбор. Радует, что с каждым годом растет количество граждан, которые сортируют отходы, все чаще люди задумываются об осознанном потреблении, - отметил Андрей Витулин.

- Мы благодарим каждого кто принял участие в акции и внес свой личный вклад в сохранение окружающей среды нашего острова. Отходы будут направлены на перерабатывающие заводы, расположенные в Приморском и Хабаровском краях, где получат вторую жизнь. Из собранной макулатуры сделают упаковочный картон, подложки под яйца, туалетную и упаковочную бумагу. Участвуя в акции, наши дети спасли около 250 деревьев, так как по сведениям экспертов 1 тонна макулатуры приравнивается к 20 деревьям, - подчеркнула начальник директор департамента министерства ЖКХ Сахалинской области Виктория Огиенко.

В 2023 году в 4-м сезоне крупнейшей в России акции по сбору макулатуры «БумБатл» участники из 89 регионов страны собрали около 100 тысяч тонн бумажных отходов. Сахалинская область принимает участие в акции второй год. В прошлый раз островитянам удалось собрать чуть больше вторсырья - 14,5 тонн макулатуры.