Строителей автостоянки на ул. Комсомольской в Южно-Сахалинске привлекут к ответственности за незаконный снос деревьев
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске в 8 микрорайоне начинается строительство многоуровневой автостоянки. Размещение объекта на земельном участке южнее дома №25 по ул. Поповича предусмотрено градостроительной документацией, рассказали ТИА «Острова» в городской администрации.
Вместе с тем от жителей в социальные сети мэра и администрации города стали поступать сигналы на действия строителей. Оперативно на объект выехали сотрудники департамента землепользования, административной комиссии, управления охраны окружающей среды и озеленения города. Подтвердилось, что на этапе подготовки строительной площадки перед получением разрешения на строительство застройщик допустил ряд значительных нарушений, за что понесет ответственность.
Так, по результатам выезда зафиксирован незаконный снос 18 деревьев, 3 дерева повреждены. Разрешение на пересадку, обрезку, снос зеленых насаждений не выдавалось. В настоящее время ведется работа по установлению всех обстоятельств для привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности. Также на территории отсутствует паспорт объекта, что вводит в заблуждение жителей района, не оборудован пункт мойки колес строительной техники. Все это является нарушением при организации строительной площадки.
С руководством компании ведется работа. Строительство находится на контроле администрации.
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