Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Гости праздника стали участниками тематических мастер-классов, беспроигрышной лотереи и яркой концертной программы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие состоялось в Сахалинской областной библиотеке. Перед началом праздника активисты проекта «Старшее поколение» традиционно смогли проверить свое самочувствие. В холле на первом этаже работали специалисты областного центра медицинской профилактики. Торжественная часть проходила уже в актовом зале и он едва смог вместить всех желающих принять участие в большой фестивальной программе. С приветственным словом к гостям обратились министр социальной защиты Ольга Орлова и мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

- С каждым годом в Южно-Сахалинске увеличивается число людей, для которых здоровый образ жизни, участие в городских мероприятиях и волонтерской деятельности, посещение культурных событий становится нормой жизни. И особенно радует то, что значительная часть таких людей — это представители серебряного возраста. В Сахалинской области при поддержке губернатора и правительства островного региона реализуется много полезных инициатив, направленных на повышение качества жизни людей пожилого возраста. «Старшее поколение», «Забота. Защита. Уважение», «Карта сахалинца». Занятия, семинары, лекции всегда проходят в интересном формате. Люди получают знания о профилактике различных недугов, занимаются с инструкторами, заряжаются энергией, общаются друг с другом. Уверен, впереди еще много планов, которые администрация всегда готова поддержать, - сказал Сергей Надсадин.

Свыше тысячи человек в Южно-Сахалинске сегодня являются активными участниками проекта «Старшее поколение». В его рамках в городе работают 4 организации, куда может записаться любой желающий старше 55 лет. Людей серебряного возраста стараются охватить разноплановыми событиями. К примеру, в прошлом году в областном центре для них было проведено 15 спортивных мероприятий. В них приняли участие около 600 человек. Более двухсот пенсионеров прошли курс компьютерной грамотности, примерно пять тысяч представителей серебряного возраста посетили профилактические акции, семинары и интерактивные лекции.

Свою жизненную энергию старшее поколение сегодня направляет и на решение социальных проблем в рамках проекта «Сахалинское долголетие» и движения «Серебряные волонтеры». Это направление в Южно-Сахалинске курирует вице-мэр Елена Федорова.

Отметим, «Старшее поколение» - один из самых успешных партийных проектов «Единой России». В торжественной части фестиваля «Секреты сахалинского долголетия» принял участие член президиума регионального политического совета Михаил Шувалов. С 2016 года координатором проекта «Старшее поколение» на Сахалине является главный врач областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики, депутат городской думы Елена Столярова.

- У нас сформировалась большая команда, которая делает жизнь людей лучше и комфортнее. Сегодня эта работа отмечена на федеральном уровне. Областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики принял участие в конкурсе «Здоровые города России». В номинации «Лучший проект по активному долголетию» мы заняли первое место. Это дорогого стоит. Также наш проект «Сахалинское долголетие» удостоен награды от партии «Единая Россия» и буквально на следующей неделе мы вылетаем в Москву, чтобы принять участие в торжественной церемонии, - рассказала Елена Столярова.

- Мы каждый год летаем на спартакиаду пенсионеров и, общаясь с людьми, понимаем, что они удивляются тому, как на далеком острове со сравнительно небольшой численностью населения удалось организовать такое движение. Огромное количество людей сегодня занимается спортом. Бег, скандинавская ходьба, плавание, танцы, компьютерное многоборье. Мы проводим соревнования. Регулярно принимаем участие во всероссийских состязаниях и занимаем призовые места. Нам есть чем гордиться. Сегодня даже рассматривается вопрос о проведении на Сахалине спартакиады пенсионеров России. Особую благодарность хотелось бы выразить руководству области и города Южно-Сахалинска. Без внимания мы ни на минуту не остаемся, - отметил координатор движения «серебряных волонтеров» в сфере спорта Владимир Забелин.

Добавим, федеральный проект «Старшее поколение» в ноябре этого года отмечает 10-летний юбилей. Он реализуется в рамках национального проекта «Демография», который был инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.